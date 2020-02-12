Van'da corona virüs iddiasına yalanlama

Van'ın Özalp ilçesinde "bir hastada corona virüs görüldüğü" iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

_jru4-t_NkK82AYZDpT4cw.jpg

İlişkili Haberler

Corona virüste son durum: Çin'in güneyinde özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi

Corona virüste son durum: Çin'in güneyinde özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi

Sağlık Bakanlığı, corona virüs tanı kitini yurt dışına da satacak

Sağlık Bakanlığı, corona virüs tanı kitini yurt dışına da satacak

Rusya'da corona virüs şakasına 5 yıl hapis

Rusya'da corona virüs şakasına 5 yıl hapis

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede corona virüse yakalanan herhangi birinin bulunmadığını belirtti.

Özalp Devlet Hastanesi Acil Servisine hafif gribal enfeksiyon şikayetiyle bir hastanın başvurduğunu ifade eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan muayenelerde, corona virüse ait bir bulguya rastlanmayan hastaya mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandı. Muayenelerde koronavirüse ait bulgular bulunmasa da tedbir amaçlı olarak hastamızın tahlilleri alınarak Ankara'ya gönderildi. Tahlil sonuçları elimize ulaşır ulaşmaz sonuçlar hakkında kamuoyu bilgilendirilecek. Bu hastamız dahil olmak üzere kentte herhangi bir birimde karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır." 

Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik gerekli koruma tedbirlerinin alındığını aktaran Sünnetçioğlu, "Başvuran hastamız gerekli işlemlerden sonra taburcu edilerek evine gönderildi, ilçede yaşayan vatandaşlar ise bilgilendirildi. Özalp Devlet Hastanesinde sorunsuz olarak hasta kabulü yapıyor" ifadesini kullandı.

VİDEO: VİRÜS CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR  (10.02.2020)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...