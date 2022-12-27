Varis nedir? Varis neden olur, nasıl geçer? Varis çeşitleri nelerdir?

VARİS NEDİR?

Varis, bacak toplardamarlarının genişlemesi, uzaması ve büklümlü hale gelmesi olarak tanımlanıyor. Batı toplumunda insanların %10-20'sinde görülüyor. Yaşla birlikte bu olasılık da artıyor. 50 yaşın üzerindeki her iki kişiden birinde varis görülüyor.

VARİS ÇEŞİTLERİ NELERDİR? KAÇ TİP VARİS VAR?

Varisin 4 tipi bulunuyor:



Örümcek Ağı

Telanjiektazi de denilen bu damarlar ciltte yüzeysel yerleşim gösteriyor. 1 mm. Veya daha az çapta oluyorlar. Elle hissedilmiyorlar. Genellikle kırmızı renkliler. Bölgesel olarak yıldız şekilli veya örümcek ağına benzer yaygın çizgisel oluşumlar olup tüm bacağı sarabiliyorlar.



Retiküler Varisler

Ciltten hafif kabarık, çapları 4 mm.’den küçük olan mavi renkli, elle zor hissedilebilen varisler.



Büyük Toplardamar Varisleri (Safen ven varisleri)

Büyük ve küçük safen venlerinin seyirleri boyunca görülen büyük geniş kıvrımlar oluşturan, elle ve gözle kolayca fark edilebilen varisler. Bunlar 3 mm.’den büyük çaplılar. Cilt altında seyrettikleri için genellikle derinin rengini değiştirmiyorlar. Damarın kendine ait yeşilimsi renginin yansıması görülüyor. Deriden kabarık olup ayakta durmayla belirginleşiyorlar. Yatıp bacaklar yukarı kaldırıldığında kayboluyorlar.



Derindeki Büyük Damarların Varisleri

Bu toplardamarlar bacakta derin tabakada bulunuyorlar. Varisler dışarıdan görünmüyor ancak bacakta ödem ve dolaşım bozukluğuna yol açabiliyorlar.



VARİSLER KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?



Kadınlarda erkeklerden daha sık görülüyor. Kalıtımsal, yani ailesinde varis olanlarda daha sık görülüyor. Bunun dışında şişmanlık, yaşlanma, hamilelik, menopoz, uzun süre ayakta kalmanın yanı sıra derin toplardamarların tıkanıklığı ve bu damarlardaki kapak yetersizlikleri sonucunda da gözleniyor.



VARİS NEDENLERİ NELERDİR?



Aslında varisin oluşma nedeni tam olarak bilinmiyor. Temel sorun, toplardamar duvarında oluşan yapısal bozukluk nedeniyle damarın genişlemesi ve damar içindeki kapakçıkların bozulmasıyla kanın geri kaçmasıdır. Bu kaçak sonucu, kan kalbe doğru dönmekte zorlanıyor ve toplardamarların içindeki basınç gittikçe artıyor. Basıncın artması sonucunda da damarlar giderek genişliyor ve böylelikle bir kısır döngü oluşuyor.



Varislerin daha nadir görülen nedenleri de bulunuyor. Derin toplardamarları tıkalı olan bireylerde normalde bacak kanının yüzde 10'unu taşıyan yüzeyel toplardamarlar, bacağın tüm kirli kan dönüşünü üstleniyor. Bu nedenle çapları artıyor ve varis görünümü alıyorlar.

VARİS NASIL GEÇER? VARİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Varis tedavisi konvansiyonel ve kapalı olmak üzere iki farklı teknik ile yapılabilir.



Konvansiyonel yöntem hastalıklı damarın ve yan dallarının cerrahi olarak çıkarılması esasına dayanır. Bu anestezi ve cerrahi kesi gerektiren bir yöntemdir.



Kapalı yöntemler içerisinde ise lazer, radyofrekans veya yapıştırıcı tedavi teknikleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması ultrason eşliğinde damar içerisine özellikli kateterlerin yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

Hastalıklı damar içerisine yerleştirilen lazer veya radyofrekans kateteri termal etki ile bu bölgenin kapatılmasını sağlar.

Yapıştırma tekniğinde ise yine ultrason eşliğinde yerleştirilen kateter aracılığı ile hastalıklı damara boylu boyunca yapıştırıcı madde enjekte edilerek damarın kapatılması sağlanır.

VARİSİ ÖNLEMEK İÇİN DÜZENLİ EGZERSİZLER VE SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ



Varis gelişimini engellemenin en etkili yöntemi düzenli spor yapmaktan geçmektedir. Özellikle bacak kaslarının gelişimini sağlayacak egzersizler, damar üzerinde kas pompalarının daha etkili çalışmasını sağlayarak varis gelişiminin azalmasını sağlar.

Bununla birlikte aşırı kilodan kaçınmak, sağlıklı beslenme düzenine sahip olmak, sigara kullanımından kaçınmak varis gelişimin engelleyen diğer önlemler olarak sıralanabilir.