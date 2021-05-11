Yeni antikor ilacı Covid-19 hastalarının kendi başlarına nefes almasını sağladı: Lenzilumab

ABD’li ilaç şirketi Humanigen tarafından geliştirilen bir antikor ilacı, hastanede yatan şiddetli Covid-19 hastalarının kendi başlarına nefes almasını sağladı. Araştıramcılar, Lenzilumab adlı ilacı alan hastaların mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadan hayatta kalma şansının neredeyse yüzde 60 daha yüksek olduğunu bildirdi.

ÇALIŞMAYA 540 KİŞİ DAHİL EDİLDİ

Bununla birlikte, randomize çalışmadaki 540 hastanın hali hazırda çeşitli standart tedaviler aldığı ve yarısına damar yoluyla lenzilumab tedavisi verildiği belirtildi. Araştırma ekibi, meslektaş incelemesinden önce medRxiv'de yayınlanan çalışmada, lenzilumab ile tedavi edilen hastaların mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadan hayatta kalma şansının yüzde 54 daha yüksek olduğunu bildirdi.



Aynı zamanda, hayati tehlikesi olan sitokin fıtınasının erken aşamalarında olan 85 yaşın altındaki hastalarda, lenzilumab’ın entilatörsüz sağ kalım olasılığını yaklaşık üç kat artırdığı ifade edildi.



FDA'YA BAŞVURACAK

Bununla brilikte Humanigen, lenzilumab için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) en kısa zamanda başvuru yapmayı planladığını duyurdu. Şirketin CEO’su Cameron Durrant Reuters'e verdiği demeçte, "Acil kullanım onayı başvurusu sunmak için neyin gerekli olacağını daha iyi anlamak için önümüzdeki birkaç hafta içinde FDA ile bazı toplantılar yapacağız” dedi.



Öte yandan lenzilumab, vücut tarafından corona virüs enfeksiyonuyla savaşmak için üretilen monoklonal antikorlar (MAb'ler) olarak bilinen bir ilaç sınıfına ait.Eli Lily, Regeneron ve Gilead’ın adlı ilaç şirketlerinin FDA tarafından onaylanan monoklonal antikor tedavileri bulunuyor.



Humanigen, ayrıca lenzilumab’ın üretim kapasitesini artıracağını duyurdu.



CEO Durrant, "Üretimimizi büyütüyoruz ve önümüzdeki 12 ay boyunca 100 bin hastayı tedavi edebilmek için yeterli tedaviye sahip olmayı umuyoruz” dedi.



MONOKLONAL ANTİKOR NEDİR?



Antikorlar "vücudun bağışıklık sisteminin savaşçıları" diye tarif edilebilir. Corona virüs ya da başka herhangi bir patojen vücudunuza girdiğinde antikorlar virüsün dikensi uçlarına yapışarak onun sağlıklı hücrelere girişini engellerler. Fakat insan vücudu bir çok farklı türde antikor üretir. Bunların en güçlülerine "etkisizleştiren antikorlar" denir.



Bilim insanları bu antikorları eleyerek en güçlülerini, virüse yapışmakta en mahir olanı seçer ve seçilen antikor labaratuvarda çoğaltılır, büyük miktarlarda üretimi yapılabilir.



İşte bu yöntemle elde edilen antikorlara tek bir antikor hücresinden klonlandıkları için monoklonal antikor ya da mAb deniyor.

CORONA VİRÜS DÜNYAYA BÖYLE YAYILDI