Yerli aşı gönüllüsü: Hiçbir sağlık problemi yaşamadım

İletişim uzmanı Murat Gündoğan, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmalarında gönüllü oldu.



Gündoğan, 11 Mart'ta ilk doz, 8 Nisan'da ikinci doz aşısını yaptırdı. Sağlık durumu iyi olan Gündoğan, "Faz-2 denemelerindeki çalışmalarda gönüllülerin arandığını basın aracılığıyla öğrendim ve gönüllü oldum. İlk doz vurulduktan sonra ikinci doz olana kadar her gün irtibata geçerek, sağlık durumumu sordular. 1,5 hafta önce de ikinci doz aşımı oldum. Orada aşımız yapıldıktan sonra aynı şekilde aranarak takibimiz yapılıyor. 'Herhangi bir sağlık problemimiz var mı?' ve 'Başka herhangi bir rahatsızlık var mı yok mu?' onunla alakalı durumu kayda alıyorlar" diye konuştu.



"AŞIYA ÖN YARGILI OLMAMALARI LAZIM"



Murat Gündoğan, süreç içinde hala kan verdiğini ve tahlillerinin yapıldığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadım. Sadece aşının vurulduğu kolda 2 gün kadar ufak bir ağrı oluyor. Bunun da zaten bilgilendirmesini yapıyorlar. Onun dışında halsizlik veya bitkinlik gibi herhangi bir sıkıntılı durum oluşmadı. Gayet sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ettik. Toplumumuzda aşıya karşı ön yargı var; ama bence bu kadar ön yargılı olmamaları lazım. Şu anda Faz-2 çalışması başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Faz-3 çalışmasında da tavsiyem, ön yargıyla değil gerçekten gönüllü olmalarını isterim" dedi.



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