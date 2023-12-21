Yılda 18 milyon insanın ölümünden sorumlu "yüksek kolesterol" için ucuz aşı geliştirildi

Yüksek kolesterolü düşürecek ucuz bir aşı 10 yıl içinde kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkların riskini azaltabilir.



New Mexico Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, aşının farelerde ve maymunlarda kötü kolesterolü yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını buldu. Bu buluş araştırmacılar tarafından "umut verici" olarak nitelendirdi.



Aşı, kolesterolü yükselten PCSK9 proteinini bloke ederek çalışıyor ve satışa sunulması halinde yılda bir kez verilecek. Araştırmacılar aşının doz başına 100 dolardan daha az bir maliyeti olacağını tahmin ediyor.

YILDA 18 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR



Kolesterol, her yıl dünyada yaklaşık 18 milyon yetişkinin ölümüne neden olan kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü.



Yüksek kolesterol, kanda lipit adı verilen çok fazla yağ birikintisi olduğunda ortaya çıkıyor. Lipitler kanın atardamarlardan geçerek kalp ve beyin gibi hayati organlara gitmesini zorlaştırıyor.



Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor, bu da kalp krizi ve kalp hastalığına yol açıyor.