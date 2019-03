Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada yumurtanın kalp sağlığı üzerine etkisi sürekli tartışıldı. Son yıllarda ‘yumurtanın aklanması’ konusunda birçok haber yapılırken, Canan Karatay’ın hamile kadınlara ’10 yumurta’ önermesi de işin en abartılı şeklini oluşturdu. Ancak cuma günü JAMA’da yayınlanan yeni bir araştırma bu konuyu tekrar gündeme getirdi.



"GENİŞ VE UZUN SÜRELİ BİR ÇALIŞMA"



Medimagazin’in haberine göre, JAMA’da yeni yayınlanan bir araştırma yıllardır tartışılan yumurta konusunda önemli sonuçlar ortaya koydu. 29 binden fazla kişinin 17.5 yıl boyunca takip edildiği araştırmanın yazarlarından Victor Zhong CNN’e yaptığı açıklamada ‘Yumurta sarısı önemli bir kolesterol kaynağıdır. Tek bir yumurta yaklaşık 186 mg kolesterol içerir’ dedi.



Yani araştırmanın hem örneklem büyüklüğü hem de takip süresi oldukça etkileyici: 25 Mart 1985 ve 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında 29 bin 615 kişi.



"KALP HASTALIKLARI VE ERKEN ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR"



Nothwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi Önleyici Tıp Bölümünden Dr. Victor Zhong ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada hem genel diyetle alınan kolesterol tüketimi (yumurta, et ve süt gibi kaynaklardan) hem de yumurta tüketiminin, özellikle kalp hastalıkları ve erken ölüm ile bağlantılı olduğu bulundu. Araştırmacılar, günlük yenen her yarım yumurta için - haftada sadece üç ila dört yumurta - kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 6 oranında ve erken ölüm riskinin yüzde 8 arttığını buldu.



“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMA DAHA GÜVENİLİR”



Yumurta ile ilgili geçmişteki tutarsız sonuçların olası nedeni, diğer çalışmaların yumurta tüketiminin düşük fiziksel aktivite, sigara ve sağlıksız beslenme gibi diğer sağlıksız davranışlarla ilişkili olabileceğini dikkate almamasıydı. Zhong ve araştırmanın diğer yazarları, “Buna karşın, bu çalışma bu faktörlerin kapsamlı bir değerlendirmesini içeriyordu. Yaptığımız çalışma daha güvenilir” dedi.



