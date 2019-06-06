Kas kramplarında, artan hava sıcaklıklarının etkisinde sıvı kaybıyla birlikte mineral eksikliğinin de çok önemli yer tuttuğunu ve magnezyum, potasyum ve kalsiyum eksikliklerinin kas kramplarına ortam hazırladığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Çağıl Ertürk, kramp girmesinin kesin nedeninin bilinemediğini ifade etti.



Ancak magnezyum ve kalsiyum eksikliğinin, sinir uçları ve kas liflerinin uyarılabilirliğini artırdığından kramp nedeni olduğunu aktaran Fizyoterapist Çağıl Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü:



“Beslenme bozukluğu, diyalize girmek, idrar söktürücü kullanımı, şeker hastalığı, dolaşım bozukluğu ve alkol kullanımı da nedenler arasında sayılabilir. D vitamini eksikliğinin kalsiyum ile ilişkisinden dolayı etkisi bulunmaktadır. Terleme veya solunum yoluyla aşırı sıvı ve elektrolit kaybına neden olacak şekilde yapılan yoğun egzersizler kramp nedenleri olabilir.



DENİZDE KRAMP GİRERSE…



Buna örnek olarak başlayan tatil sezonuyla denize girmeden önce kumsalda güneşin altında yoğun olarak voleybol oynayıp sonrasında denize yüzmek için giren kişileri verebiliriz. Kramp sırasında ilgili kas grubunda gözle görülür ya da dokunmakla hissedilen bir sertlik oluşur. Ağrılıdır ve kramp sırasında tutulan kas grubu kullanılamaz duruma gelir. Genellikle baldır ve ayak kasları tutulur. Denizde ya da havuzda iken kramp durumuyla karşı karşıya kalınır ise yapılması gereken şey panik yapmadan sakince kıyıya yüzmektir. Panik yapmak kas kramplarını artırabilir ve kişiyi boğulma riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bacağınıza hafif vuruşlar yaparak ya da ovalayarak hafifletmeye çalışabilirsiniz. Krampın etkisiyle kişi kıyıya ulaşırken normalden fazla yorgun düşeceği için vakit kaybetmeden sırt üstü yüzerek karaya ulaşmaya çalışılmalıdır. Kişi kıyıya ulaştığında düz bir zemine yatırılmalı kramp giren ayağı yavaşça eski haline getirmeye çalışırken, baldır kaslarına da hafif basınç verilerek hastanın ayağını ileri geri hareket ettirilip, krampın azalmasına yardımcı olunmalı. Diğer bacağınız ile de yaylanma hareketi yaparak kramp girmiş bacağınıza yardımcı olabilirsiniz.”



HAMİLELERE UYARI



Kramplara gebelik dönemlerinde de sıkça rastlandığının altını çizen Fizyoterapist, “Özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde, bebeğin de hızlı büyümesi ile toplardamar üzerindeki baskıyı artırır. Bu durum gebelerde dolaşım problemlerine neden olur. Bebeğin artan kalsiyum ihtiyacına annenin beslenme yetersizliği ile yeterli cevap verememesi krampları artırır. Bunun dışında artan sıcaklarla birlikte gebeler diğer kişilerden daha fazla risk taşımaktadırlar. Dolaşım problemi olan gebelerin sıcakta uzun süre kalması ve denizde kramp durumuyla karşı karşıya kalması anne adaylarını zor duruma düşürebilir” açıklamasında bulundu.



BOL SU VE EGZERSİZ ÖNERİSİ



Kramp girmemesi için dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Ertürk şu önerilerde bulundu:



“Bu nedenle sıvı kaybına dikkat edilmeli, bol su tüketilmeli, denize girmeden önce belli aralıklarla kişiyi zorlamadan germe egzersizleri yapılmalı ve dolaşım problemi ile ilgili bir durumdan şüpheleniliyor ise mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bazı krampların arkasında ise çeşitli hastalıklara dayanan sebepler olabilir. Bu nedenle tekrarlaması veya uzun sürmesi halinde doktorunuzla görüşmenizde yarar vardır.”



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