Yüzünün sol tarafındaki tümörle yaşamı boyunca mücadele eden Uşaklı çiftçi Halil Kapusuz, her geçen gün büyüyen ve yüzünün büyük bir alanını kaplayan kitleden kurtulmak için yardım bekliyor.



Banaz ilçesine bağlı Şaban köyünde yaşayan 3 çocuk babası Halil Kapusuz (63), yüzündeki büyük tümörle mücadele ediyor.



Kitle yüzünden sol gözü kapanmaya başlayan, soluk almakta zorlanan Kapusuz, maddi imkansızlıklar yüzünden tedavisini yaptıramamaktan yakınıyor.



Yüzündeki tümörle doğduğunu, ailesinin ekonomik nedenlerden dolayı kendisini tedavi ettiremediğini, askere de tümör yüzünden gidemediğini anlatan Kapusuz, köyünde çobanlık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor.



“ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM, TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM”



Tümör yüzünden yaşam kalitesinin her geçen gün düştüğünü belirten Kapusuz, "Zor günler geçiriyorum. Tümör, tedavi olmazsam daha da büyüyecek. Yüzümün sol tarafı her geçen gün ağırlaşıyor, kendi imkanlarımla tedavi ettirme şansım yok. Sol gözüm kapanmak üzere. Soluk almam zorlaşıyor, yardım istiyorum" dedi.



“SESİMİ DUYURMAKTAN BAŞKA ÇAREM KALMADI”



Sosyal hayatta da zor günler geçirdiğini, insanlarla daha az diyalog kurduğunu anlatan Kapusuz, "Sekiz kardeşiz. Onlarda, çocuklarımda bir şey yok. Tümörün neden kaynaklandığını bilmiyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyorum, çaresizim. Uyurken bile çok zorlanıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sesimi duyurmaktan başka çarem kalmadı." ifadelerini kullandı.



Kapusuz'un ağabeyi Ahmet Kapusuz ise tedavi masraflarını karşılayacak güçleri bulunmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.



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