Edebiyatın kadim türlerinden ve kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan öykü, Türkiye’de ilk defa bir festivale tema oluyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı ile TYB İstanbul Şubesi’nin ortaklığında bu yıl ilki gerçekleşecek olan “İstanbul Öykü Festivali”, 15 Mart’ta başlayacak ve iki gün sürecek.

Festival kapsamında; alanında uzman isimlerin katılacağı oturumlar, okumalar, atölyeler, sergi ve imza etkinlikleri gerçekleşecek. Festivalin onur konuğu ise gazeteci, yazar ve mimar Cihan Aktaş olacak. Oturumlarda; öykünün tarihsel serüveni, okuyucu ve yazar açısından gelişimi ile toplumdaki karşılığı analiz edilecek. Festivalde; Ömer Seyfettin, Mustafa Kutlu, Cihan Aktaş ve Rasim Özdenören için özel oturumlar da yer alıyor.



FESTİVALİN BİRİNCİ GÜNÜ



Festival 15 Mart Cuma günü saat 15.00’te açılış konuşmalarıyla başlayacak. Oturum başkanlığını Mahmut Bıyıklı’nın üstleneceği ilk oturumda Necip Tosun ‘Türk Öyküsünün Dünü Bugünü’ ve Ali Ural ‘Edebiyatımızın Öyküsü’ başlıklı konuşmalarıyla yer alacak.



Saat 17.00’de başlayacak ‘Ömer Seyfeddin’ özel oturumunun başkanlığını Ali Ayçil üstlenecek. Oturumda; Prof. Dr. Cüneyt Issı ‘Ömer Seyfeddin Hikâyesinde Başlık Altı Notlar’, Erhan Genç ise ‘Yerli ve Millî Bir Ses; Ömer Seyfeddin’ başlıklı birer konuşma yapacak.



Başkanlığını Fatma Gülşen Koçak’ın yapacağı, ‘Şehir ve Öykü’ başlıklı oturumda; Recep Seyhan 'Öykümüzde İstanbul'u anlatacak.



Öykü Festivali’nin ilk günü ‘Ustaların Hikâyeleri’ başlıklı oturumla son bulacak. Muzaffer Doğan'ın başkanlığında gerçekleşecek oturumda; Osman Koca 'Cahit Zarifoğlu', Yunus Emre Özsaray 'Necip Fazıl', Kamil Eşfak Berki ise 'Sezai Karakoç' hikayelerini anlatacak.



FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜ



Festivalin ikinci günü, ‘Mustafa Kutlu’ başlıklı özel oturumla, saat 11.00’de başlayacak. Bünyamin Yılmaz’ın başkanlığını üstleneceği oturumda; Salih Zengin ‘Öykümüzün Kahramanı; Mustafa Kutlu’, Mukadder Gemici ise ‘Mustafa Kutlu’nun Hikâyesi’ başlıklı konuşmalarıyla yer alacak.



Saat 14.00’teki ‘Cihan Aktaş Öykücülüğü’ özel oturumunun ardından, katılımcılarla beraber öykü okumaları gerçekleştirilecek.



Okumaların ardından, başkanlığını Fatma Kevser Sümer’in üstleneceği ‘Öykü Yazmak’ başlıklı oturumda; Güray Süngü bir konuşma yapacak.



Elif Sönmezışık başkanlığında gerçekleşecek ‘Hikâye ve Toplum’ oturumunda ise; Bekir Hergüner ‘2000 Sonrasının Hikâyesinde Tematik Yönelimler’ başlıklı konuşmasıyla yer alacak.



Festival, ‘Rasim Özdenören Öykücülüğü’ özel oturumunun ardından, ‘Dergilerde Öykü ve Öykü Dergileri’ başlıklı oturumla son bulacak.