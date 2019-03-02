Adana Kültür ve Sanat Derneği'nin, Kadeş Antlaşması'nda mührünün bulunmasının yanı sıra kadın hakları konusundaki reformlarıyla bilinen Hitit Kraliçesi Puduhepa anısına her yıl verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 18'inci Puduhepa Ödülü'ne layık görüldü.



Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ödül töreni için Adana'ya geldi. Törende açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ayşe Meltem Baş, Puduhepa'nın Adanalılığına ve kadın hakları savunuculuğuna vurgu yaptı. Salona tekerlekli sandalye ile gelen Muazzez İlmiye Çığ da törene katılanlara hitap etti. Daha önce Sümerlerin Türk olabileceğine ilişkin pek çok benzerliğin ortaya çıktığını hatırlatan Çığ, törende "Sümerler Türk'tür diyebiliriz" dedi ve bunun kanıtı olarak birçok tarihi belge ile kalıntıları anlattı.



Konuşmasının ardından Çığ'a ödülünü CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer verdi. Diğer dallarda da ressam Hatice Güvel, gazeteci Orhan Apaydın ve mimar Murat Ulaş ödül aldı.