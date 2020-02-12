14 Şubat konserinde Ajda Pekkan'dan Arapça şarkı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zorlu PSM’de özel bir konser verecek olan Ajda Pekkan, I Will Survive şarkısını Türkçe ve Arapça olarak seslendirecek.



Süperstar, şarkının Arapça yorumu için, geçmişte Zeki Müren başta olmak üzere birçok usta isme okuma koçluğu yapan duayen isim Selami Şahin'le çalıştı.



Keyifli bir stüdyo süreci geçiren ikili, çalışma esnasında çekilen fotoğraflarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

Ajda Pekkan'ın Zorlu PSM'deki Sevgililer Günü özel konseri, 14 Şubat'ta saat 21.00'de başlayacak.

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