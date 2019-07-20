İlişkili Haberler 15. Bodrum Müzik Festivali için geri sayım başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce (DOB) düzenlenen, 3-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali, sanatseverlerin karşısına zengin bir program ile çıkacak.



Festivalin yabancı konukları, tempolu ve ritmik gösterileriyle Gürcistan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu ile Flamenko ateşini sahneye yansıtacak İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu olacak.



FESTİVAL FRİDA İLE AÇILACAK

17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3 Ağustos akşamı, modern dans repertuvarının beğenilen eserlerinden Frida ile açılış yapacak.



Özgür Adam İnanç'ın reji ve koregrafisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek iki perdelik modern dans eseri olan "Frida", Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'ın müzikleri eşliğinde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunmaya çalışan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatacak.



Festival'de 6-7 Ağustos'ta Gürcü Ulusal Dansı'nın tüm dünyada tanınmasını sağlayan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu sahne alacak. 1945'ten bu yana performanslarını 90'dan fazla ülkede, 50 milyondan fazla seyirciye ulaştıran ünlü topluluk, folklorik temaları modern koreografileriyle sentezleyen gösterileri ile Gürcü halkının savaş, kahramanlık ve aşk hikayelerini Bodrumlu seyirciye sunacak.



ROMEO VE JULIET DE BODRUM'DA

Uluslararası arenada başarıya ulaşmış eser ve toplulukları yakından izlemenin mümkün olacağı festivalde, Devlet Opera ve Balesi'nin iki önemli klasik bale eseri de sahnelenecek.



Türkiye'nin ödüllü koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın librettosu ve özgün koreografileriyle 10 Ağustos akşamı, Romeo ve Jüliet Balesi İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Çaykovski'nin müziklerinden düzenlenerek hazırlanan Romeo ve Juliet Balesi bu yorumuyla dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.



Müzik düzenlemeleri Tolga Taviş imzalı iki perdeden oluşan eser, karşılaştıkları ilk anda birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan, birbirine düşman iki ailenin çocukları Romeo ve Juliet'in tüm dünyaca bilinen hüzünlü aşk hikayesini klasik balenin tüm zarafetiyle sahneye taşıyacak.



Antalya'da Türkiye prömiyeri gerçekleştirilen "Şehrazat Balesi" de festivalin ikinci klasik bale eseri olacak. 14 Ağustos akşamı sanatseverlerle buluşacak eser, Armağan Davran'ın libretto ve koreografisi ile Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.



Bujor Hoinic’in, müzik düzenlemelerini yaparak, Korsakov'un Şehrazat bale süiti ile yine Korsakov’un diğer önemli eserlerini birleştirdiği Şehrazat, etkileyici anlatımıyla festival programının önemli eserlerinden.



İki perdeden oluşan eserde, Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkları ve bu aşka engel olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planı anlatılacak.



BODRUM GECELERİNDE FLAMENKO ATEŞİ

17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde bu yıl dünyaca ünlü Aida Gomez ve Dans Topluluğu ile Flamenko ateşi yanacak.



Dünyanın "Carmen" performansıyla tanıdığı, dansa çok küçük yaşlarda başlayan, İspanya Ulusal Balesi'nin baş dansçılarından, Flamenko ustası ve ödüllü koreograf Aida Aguda Gomez'in kuruculuğunu yaptığı ve direktörlüğünü üstlendiği Aida Gomez Dans Topluluğu, özgün "Carmen" yorumlarıyla 17-18 Ağustos'ta sahne alacak.



Festivalin kapanışı ise İstanbul Devlet Opera ve Balesinin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) "Jizel" dans- drama eseri ile yapılacak.



Bir dünya klasiği olan Giselle Balesi'nin koreograf Aysun Aslan tarafından modern bir dans drama formunda sunumu olan "Jizel" adlı eseri, seyirciye son derece dinamik ve coşkulu anlar yaşatacak.

