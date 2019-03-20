Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Afyonkarahisar Klasik Müzik Festival’i, NG Afyon'un desteğiyle 3-10 Nisan tarihleri arasında alanında değerli sanatçıları ve genç yetenekleri müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sekiz gün boyunca devam eden festivalde, dünyaca ünlü sanatçılar, klasik müzik dehaları, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri müzikseverlerle bir araya gelecek.

Çocuk edebiyatının büyük ismi Yalvaç Ural, yazar Ahmet Örs, edebiyat çevirmeni Regaib Minareci, gazeteci-yazar Faruk Şuyun gibi edebiyat dünyasının önde gelen isimleri festivalde konuşmacı olarak yer alacak.

PROGRAMDA NELER VAR?



Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, her sene olduğu gibi bu sene de dopdolu bir programla sanat severlerin karşısında.

3 Nisan Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Kemanı Jülide Yalçın ve piyanist ElifÖnal’la perdeyi açan festival, bir sonraki gün Rusya’da Türk yılı olması nedeniyle Rus piyanist Swetlana Meerman-Müret ile devam edecek. Festivalde piyanist Natasha Mitrovicile birlikte dört el piyano konseri verecekler. Geçtiğimiz sene de beğeniyle dinlenen ve “En İyi Çek kemancılarından kabul edilen David, Çekya’dan katılan Danelailefertlerinden kurulu ‘’Danel Yaylı Çalgılar Dörtlüsü‘’ ile iki konser gerçekleştirecek.



Bu yılın sürprizlerinden biri de, Şef Orhan Şallıel yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın 6 Nisan Cumartesi akşamı NG Afyon’da vereceği, ülkemizin en önemli tanbur sanatçılarından Murat Salim Tokaç’ın özel konseri olacak. Bu konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Afyon festivalinin ortak destek projesi olarak festivalde yer alacak.



Klasik kemençe sanatçısı Aslı Özel ve tanbur sanatçısı Özer Özel’in ve ses sanatçısı Doçent Özgül Turgay’ın verecekleri iki ayrı konulu konserler ile devam eden festivalde, ülkemizin önemli nefesli sazlılar ensamble’ı Anadolu Nefesli Beşlisi’nin de yer alacağı festivalde Türk edebiyatı ve sanatının çok özel isimleri de okul söyleşileri için geliyorlar.

Baksı Müzesi kurucusu Ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Yayıncılar Birliği başkanlarından yazar Metin Celal, edebiyat çevirmeni Regaib Minareci, çocuk edebiyatının büyük ismi Yalvaç Ural, Yazar Ahmet Örs, Ney Ustası Ali Yılmaz, fotoğraf sanatcısı Gülhan Kırdı ve fotoğrafın ustalarından Orhan Cem Çetin, gazeteci yazar Faruk Şuyun, ve ünlü besteci Hasan Uçarsu da konuşmalarıyla katılıyorlar.

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali kapsamında, şehrin kültür ve sanat yaşamına ışık tutan söyleşiler ve konserlerin dışında festivalde ‘’Güçlü Kadınlar’’ isimli fotoğraflarıyla sanatçı Gülhan Kırdı da özel bir etkinliğe imza atacak. Sergi bir ay boyunca NG Afyon’da sanatseverlere ve konuklara açık olacak.