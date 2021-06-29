18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

18. Akbank Kısa Film Festivali, 21 -31 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.



Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu "yarışma bölümü” için son başvuru tarihi 24 Aralık 2021 Cuma olarak açıklandı.



Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 18. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 40 bin TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.



18. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim” ve “Forum” ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.