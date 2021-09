190 milyon yıllık fosillere ünlü metal grubu Gojira'nın adı verildi

Bilim insanlarının fosillere metal gruplarının ismini verme tutkusu hız kesmeden devam ediyor. AC/DC Nightwish, The Ocean, Between the Buried and Me ve Cannibal Corpse basçısı Alex Webster, son yıllarda onurlarına isimleri verilen müzik grupları ve müzisyenlerden sadece birkaçını oluşturuyor.



Listeye son olarak ünlü Fransız metal grubu Gojira eklendi. 190 milyon yıllık üç yılan yıldızı fosiline grubun üyelerinin isimleri verildi: Ophiogojira labadiei (basçı Jean-Michel Labadie), Ophiogojira andreui (gitarist Christian Andreu) ve Ophioduplantiera noctiluca (Duplantier kardeşler Joe ve Mario).



Fosiller, Lüksemburg Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontologlar Lea Numberger ve Ben Thuy ve Florida Doğa Tarihi Müzesi'nden biyolog Tania Pineda tarafından adlandırıldı.

Bununla birlikte 190 milyon yıllık fosiller , eski Jurassic Tethys Ocean yatağının bulunduğu Fransa, Lüksemburg ve Avusturya'da ortaya çıkarıldı. Royal Society tarafından yayınlanan çalışmada fosillerin adlandırılmasına ilişkin şu açıklama yapıldı:



“Akıl almaz yoğunlukta, güzel, karanlık ve ağır şarkılar ürettiği için yeni keşfedilen fosillere Gojira’nın adını verdik. Grup; yaşam ve ölüm, insan gücü ile yanılgısı arasındaki belirsiz uçurumu keşfettiği için gelişen ve yine de tehdit altındaki okyanuslara bu isimleri vermeyi anlamlı bulduk."

