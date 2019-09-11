Olur olmadık anların çıkacağı, durduk yere çiçeklerin açacağı, planların evde kalacağı, farklı coğrafyalardan yepyeni keşiflerle dolu bir Babylon sezonu 14 Eylül’de başlıyor.

bomontiada Avlu’da 18.00 itibarıyla başlayacak açılış etkinliğinde KU Orkestra, 994 The Kites ve Fakı Baba sahne alacak. 19.30 itibarıyla Babylon’da sahne alacak isimler ise 994, Akın Sevgör, Cava Grande, Ayyuka ve Afyonbando.



'Şimdi. Burada, Beraber' diyerek müzikseverleri davet eden Babylon sezona; Şam, Konuk: İstanbul Trip, Technojazz: ilhan ersahin & ali kuru, License to Dance: Hey! Douglas, 20. Yıl Konserleri: Brooklyn Funk Essentials "In the Buzzbag”, Turkish Psychedelia Night: Elektro Hafız & kozmonotosman, Radyo Eksen Partisi, Bajar “Altüst” / “Ser û bin”, Garanti BBVA Konserleri: She Drew The Gun ve Redd konserleri ile başlıyor.





Babylon 20. yıl kutlamaları kapsamında sezon boyu sürecek 20. Yıl Konserleri serisi kapsamında; Brooklyn Funk Essentials “In the BuzzBag feat. Hüsnü Şenlendirici, Oldies But Goldies, Gaslamp Killer Presents: Airplane Mode, The Bad Plus, Ayhan Sicimoğlu sahnede olacak.



Farklı festivallere ve konser serilerine ev sahipliği yapan Babylon, bu sene de Garanti BBVA Konserleri, Kendine Has Konserler, Akbank Caz Festivali ve XXF Very Very French Festival’i ağırlayacak.



Garanti BBVA Konserleri’nde ise; She Drew The Gun, Cymande, Joan As Police Woman ve The Comet is Coming bu sezon Babylon’da.



Kendine Has Konserler kapsamında ise 22 ve 23 Kasım’da Deerhunter Babylon’da!



Babylon’da, Akbank Caz Festivali kapsamında, 17 -27 Ekim tarihleri arasında; Vaudou Game, Alfa Mist, Mehmet Uluğ Gecesi: İ.M.C Trio, Sarah McCoy, Louis Sclavis Quartet, Maisha, KOKOROKO sahnede olacak.



Babylon, ahalisini bu sene “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.

14 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ücretsiz etkinliğin takvimi ise şu şekilde:



Babylon



994

Akın Sevgör

Cava Grande

Ayyuka

Afyonbando



Avlu



KU Orkestra

994

The Kites

Fakı Baba