Bu yıl Booker Ödülü jürisi, kurallara karşı gelerek ödülü iki yazara verdi. Londra'daki Guildhall Salonu’nda açıklanan ödülü The Testaments kitabıyla Kanadalı yazar Margaret Atwood ve Girl, Woman, Other kitabıyla İngiliz Bernardine Evaristo kazandı.



Kısa listeye kalan altı yazar arasında On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı kitabıyla Elif Şafak da vardı.



Ödül töreninde konuşan Margaret Atwood favoriler arasında gösteriliyor olmasına rağmen, "İkimiz de bu ödülü beklemiyorduk" dedi.



Geçen ay yayımlanan The Testaments, yazarın The Handmaid’s Tale adlı diziye de uyarlanan 1985 tarihli Damızlık Kızın Öyküsü kitabının devamı. 79 yaşındaki Atwood, ödülü kazanan en yaşlı yazar oldu. Atwood 2000 yılında da The Blind Assassin kitabıyla Booker Ödülü'nü kazanmıştı. Atwood böylelikle ödülü ikinci kez kazanan dördüncü yazar oldu.



BOOKER ÖDÜL'LÜ İLK SİYAH KADIN

İngiliz yazar Evaristo'nun Girl, Woman, Other kitabı da İngiltere'de yaşayan, 12 ile 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyah 12 karakterin hayatını anlatıyor.



Evaristo, ilki 1969'da verilen ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah İngiliz yazar oldu.



Jüri Başkanı Peter Florence, jüri üyelerinin ödülü vermek üzere tek bir isim üzerinde anlaşamadıklarını, ödül komitesinin karşı çıkmasına rağmen ödülü iki kişiye vermek istediklerini açıkladı.



50 BİN STERLİN ÖDÜL

Florence, kazanan kitapların, “bugünün dünyasına hitap eden, bize onunla ilgili içgörü sağlayan ve bizimle yankı bulan karakterler yaratma” özelliklerinin, ödüle layık olmasını sağladığını belirtti.



Ödülün kazananı her yıl İngilizce yazılan ve İngiltere ya da İrlanda'da basılan kitaplar arasından seçiliyor. Kazanan yazar 50 bin sterlin (63 bin dolar) para ödülünün sahibi oluyor.



Booker Ödülü 1974 ve 1992 yıllarında da ikişer yazara verilmiş, ardından kurallar değiştirilerek ödülün tek yazara verilmesi zorunluluğu getirilmişti.