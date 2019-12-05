Amerikan renk şirketi Pantone, 2020’nin rengi olarak “klasik mavi”yi seçti. Pantone, kendi renk skalasında 19-4052 no’lu renk olan klasik mavi için, “sakinliği, güvenliği ve bağ kurmayı teşvik eden güven verici bir mevcudiyet" tanımını yaptı.



2019 yılının rengi seçilen “canlı mercan” rengi "canlandırıcı ve hayat dolu" olarak tanımlanırken, 2020 yılının rengi "insan ruhuna bir tür huzur ve sakinlik getiriyor" şeklinde lanse edildi.



Bu rengin diğer faydaları arasında, odaklanmaya yardımcı olması ve özellikle teknolojinin sürekli artan gelişmelerinin ışığındaki düşünceleri merkeze getirmesi sayıldı.



Pantone kataloğunda 2020'nin rengi klasik mavi.

"Geniş ve sonsuz akşam gökyüzünün sınırsız mavisini andıran Pantone 19-4052 Classic Blue, düşüncemizi genişletmek için bariz olanın ötesine bakmamızı teşvik edip, daha derinden düşünmemizi, bakış açımızı artırmamızı ve iletişim akışını açmamızı sağlıyor” diyen Pantone Renk Enstitüsü'nün yöneticisi Leatice Eiseman, "Güven ve inanç gerektiren bir zamanda yaşıyoruz. Her zaman güvenebileceğimiz, sağlam ve güvenilir bir mavi renk olan Pantone 19-4052 klasik mavi ile ifade edilen şey de bu tür bir tutarlılık ve güven” ifadesini kullandı.



1950’de New York’ta kurulan Pantone, 2000 yılından bu yana Pantone Renk Enstitüsü aracılığıyla yılın rengini belirliyor.