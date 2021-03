2021 SİYAD Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

53. SİYAD Ödülleri'nin kazananları, YouTube'dan verilen canlı yayınla açıklandı. Kazananların, önceden çekilen kabul konuşmalarının da izleyiciyle paylaşıldığı töreni Tuğrul Tülek sundu. SİYAD Başkanı Okan Arpaç'ın da bir konuşma yaptığı törende, ödüller açıklanmadan önce aday filmler ve sinemacılar birer videoyla tanıtıldı.

Nur Sürer ve Can Candan Onur Ödülü alırken, Ali Koçoğlu Emek Ödülü'nün sahibi oldu.



53. SİYAD Ödülleri'nin kazananları:



EN İYİ FİLM: Nasipse Adayız

EN İYİ YÖNETMEN: Ercan Kesal / Nasipse Adayız

EN İYİ SENARYO: Ercan Kesal / Nasipse Adayız

EN İYİ KADIN OYUNCU: Cemre Ebüzziya / Kronoloji

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Ali Atay / Nuh Tepesi

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Selin Yeninci / Nasipse Adayız

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: İnanç Konukçu / Nasipse Adayız

EN İYİ KURGU: Nuh Tepesi / Yorgos Mavropsaridis

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Bina / Ufuk Bildibay

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: Nuh Tepesi / Federico Casca

EN İYİ MÜZİK: Bina / Can Demirci

EN İYİ BELGESEL: Mimaroğlu

EN İYİ KISA BELGESEL: Silivri'den Mektuplar

EN İYİ KISA FİLM: Büyük İstanbul Depresyonu

EN İYİ YABANCI FİLM: The Painted Bird

EN İYİ ÇEVRİM İÇİ FİLM: Mank / Netflix

EN İYİ FANTASTİK FİLM: Bina