21. yüzyılın en iyi senaryosu seçildi: Get Out

Jordan Peele’in ilk yönetmenliği olan ve senaryosunu da kendisinin kaleme aldığı Get Out (Kapan) 21. yüzyılın en iyi senaryosu seçildi.



Amerikan Yazarlar Derneği'nin (WGA) 101 filmden oluşan listesinde ikinci sırada Michel Gondry'nin Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı ve üçüncü sırada da David Fincher'ın The Social Network'ü yer aldı.

PAUL THOMA ANDERSON 3 SENARYO İLE LİSTEDE



Paul Thomas Anderson, üç senaryosuyla (There Will Be Blood/7, The Master/84, Phantom Thread/87 sırada) listede en fazla filmi yer alan sinemacı oldu.

Irk ayrımcılığı üzerine kurduğu öyküsüyle hayli beğenilen ve 2018’de Orijinal Senaryo Oscarı da kazanan Get Out’un listenin ilk sırasında bulunması, genelde çok taltif edilmeyen bir tür olan korku filmleri için olumlu bir durum olarak yorumlandı.

