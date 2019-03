212 Photography Festival, ikinci senesinde de çağdaş fotoğrafçılık alanında dikkat çeken yerel ve uluslararası birçok ismi fotoğraf severlerle Yapı Kredi bomontiada’da buluşturuyor.

Fransız fotoğrafçı Charles Fréger’in sergisi ve oldukça ilgi gören Wildermann isimli fotoğraf serisi, Amerika ve Avusturalyalı Cooper & Gorfer ikilisinin arktik bölgelerdeki Sámi kadınlarından oluşan ve masalsı tabloları andıran karmaşık fotoğraf kolajları, İsveçli belgesel fotoğrafçısı Niels Ackermann’ın fotoğrafladığı ve gazeteci Sebastien Gobert’in derlediği Ukrayna’nın komünizmden çekilme sürecinde Lenin heykelinin devrilmesinin şaşırtıcı yolculuğunu anlatan Looking for Lenin isimli etkileyici serinin yanı sıra, Polonyalı fotoğrafçı Ilona Szwarc’ın modern kültür ortamında şekillenen kadın kimliğine odaklanan Rodeo Girls ve American Girls serilerinden bir seçki festivalin öne çıkan sergileri arasında yerini alıyor.



Doğu ve Batı arasında önemli bir konumda yer alan İstanbul’un zengin sosyokültürel mirasıyla da güçlü bağlar kuran 212 Photography Festival hem yerel hem uluslararası alanda fotoğrafçılık dili üzerinden çeşitliliği kutluyor. Bu amaçla dünya çapında başarılara imza atmış fotoğraf sanatçılarının yanı sıra, yerel yeteneklerin sergilerine de yer veren festival takviminde ayrıca çeşitli atölyeler, sanatçı oturumları, paneller, portfolyo değerlendirmeleri ile bir de film seçkisi bulunuyor.



BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ: ULUSLARARASI 212 FOTOĞRAF YARIŞMASI



Kültürel etkileşim tutkusunu fotoğraf aracılığıyla İstanbul’a taşıyan 212 Photography Festival’de usta sanatçıların yanı sıra, genç yeteneklere de ışık tutuluyor olacak. 212 Studio tarafından düzenlenen ve fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarından iddialı yetenekleri de bir araya getirmeyi amaçlıyor.



Bağımsız bir girişim olan Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 19 Nisan. Her yaştan ve her milletten profesyonel ve amatör fotoğrafçıların her türlü kamerayla çekilmiş fotoğraflarıyla başvurabileceği yarışmanın ödülü ise 5 bin euro. İstanbul kaynaklı kültürel ve sanatsal bir geleneğe dönüştürmek amacıyla düzenlenen yarışmanın sonuçları ise, 212 Photography Festival sırasında açıklanıyor olacak.



Jüride önemli isimlerin yer alacağı yarışmaya katılmak için festival web sitesinden başvuru yapmak yeterli.