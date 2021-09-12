28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bugün başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başlayacak. Başkan Zeydan Karalar’ın, Festival Yürütme Kurulu ve Adana halkı ile çelenk koyması sonrası festival programı; gün boyu devam edecek uzun metraj film gösterimleri, gondolda açık hava film gösterimleri, ‘’Çukurova’dan Beyazperdeye Film Afişleri Sergisi’’, Işıl Özgentürk moderatörlüğünde ‘’Kısa Film Atölyesi’’ ile devam edecek.



SEVİN OKYAY İLE ERTUNÇ ŞENKAY’A ÖDÜL VERİLECEK



28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ‘’Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ töreninde ‘’Orhan Kemal Ödülleri’’ni bu yıl Türk Sineması’na katkılarından dolayı Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’a veriyor. Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’a ödülleri bu akşam gerçekleştirilecek açılış gecesinde verilecek. Tören, sanatçı Birsen Tezer’in konseriyle son bulacak.



SİNEMADA YAŞAR KEMAL



Festival, Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte “Çukurova’dan Dünyaya Açılan Pencere” temasıyla, adı Çukurova ve Toroslar ile özdeşleşmiş hemşerisi Yaşar Kemal’i bu yıl “ Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” başlığı altında bir dizi etkinlikle anıyor. Etkinliklerin ilki “Sinemada Yaşar Kemal” olacak. 14 Eylül’de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek ‘’Sinemada Yaşar Kemal’’ söyleşisi Mazlum Vesek moderatörlüğünde, Nebil Özgentürk’ün ‘’Yaşar Kemal’’ belgeseli ile başlayacak. Lale Mansur, Doç. Dr. Aydın Çam, Prof. Dr. Cihan Erdönmez ve Nebil Özgentürk’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşiye, Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleri online olarak katılacak.



Sevin Okyay'a Orhan Kemal Emek Ödülü verilecek.

ALTIN KOZA İÇİN YARIŞACAKLAR



Başkanlığını Tilbe Saran’ın yapacağı, oyuncu Güven Kıraç, müzisyen Feridun Düzağaç, yönetmen Kıvanç Sezer, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yazar Seray Şahiner ve sinema yazarı Şenay Aydemir’in jüri koltuğunda oturacağı festivalde Altın Koza için yarışacak filmler ise; Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha”, Barış Sarhan’ın “Cemil Şov”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Dermansız”, Erdal Rahmi Hanay’ın “Fuad”, Sinan Sertel’in “İçimdeki Kahraman”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Koridor”, Muhammet Çakıral’ın “Lacivert Gece”, Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin”, Ahmet Necdet Çupur’un “Yaramaz Çocuklar”, Mehmet Ali Konar’ın “Zin ve Ali’nin Hikayesi.”



GENCO ERKAL’IN ONLINE KATILIMIYLA ‘GENCO’ BELGESELİ



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra; Adana Sinema Mirası ve Sinema Sektörü Çalıştayı, Adana Sinema Tarihi Sergisi, Genco Erkal’ın online, Tilbe Saran’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘’Genco’’ belgeselinin gösterimi gerçekleştirilecek.



FESTİVALDE NE VAR?



Festivalde ayrıca; Yılmaz Güney’in Endişe filminin özel gösterimi, ödüllü yönetmen İlker Savaşkurt’un AKİS filminin Türkiye’deki ilk gösterimi, Adana Sinema Tarihinin ve Seyir Deneyiminin Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi Çalıştayı, Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana’da Sinemaya Gitmek konulu fotoğraf sergisi, Menderes Samancılar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan, Suavi, Nilüfer Akbal, Vedat Yıldırım (Kardeş Türküler), Cahit Berkay, Mazlum Çimen, Nebil Özgentürk’ün konuşmacı olacağı “Anadolu’nun Müzik Kültürleri Hazinesi Hasan Saltık” söyleşisi ve belgesel gösterimi, Işıl Özgentürk’ün moderatörlüğünde Kısa Film Atölyesi, Ceylan Ertem konseri, Esin Küçüktepepınar’ın moderatörlüğünde Sinemada-Ekranda Kadına Fiziksel ve Psikolojik Yaptırımlar’ın konu alınacağı panel, Altın Koza Kent Forumu, Kıvanç Türkgeldi’nin moderatörlüğünde Dijital Platformlar ve Sinema Paneli, dünya sinemalarından örnekler ve özel gösterim bölümleri de yer alıyor.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ışığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun ‘’Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’’ esaslarını gözeten bir düzenlemeyle, fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılacağı ortamda gerçekleştirilecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığını oyuncu Menderes Samancılar üstlenirken, kurulda Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay yer alıyor.