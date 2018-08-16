American History X filmiyle başarısını kanıtlayan İngiliz yönetmen Tony Kaye, yeni filmi 2nd Born’da yapay zekaya rol vermek istiyor.



Kaye ile birikte yapımcı Sam Khoze, bilgisayarla üretilmiş bir robotu filmde oynatmak üzere çalışıyor.



Ali Atshani’nin yönettiği; Val Kilmer, Tom Berenger ve Denise Richards gibi isimlerin başrolde yer aldığı 2018 yapımı komedi filmi 1st Born henüz vizyona girmedi.

Devam filmi olan 2nd Born’un senaryosu henüz yazılmadı, kadrosunda kimlerin yer alacağı da bilinmiyor.

1st Born, torunlarının hayatını kurtarmak için ırksal ve kültürel ayrılıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalan yaşlı adamların hikayesini ele alıyor.