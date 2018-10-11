Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği Kristal Elma Festivali başladı. Turkuvaz Medya Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, Kristal Elma’nın sektörün tüm paydaşlarının emeğiyle 30. yılını kutladığını belirtti. Kristal Elma’nın, yılın en yaratıcı örneklerinin yarıştığı, objektif ve kâr amacı gütmeyen tek platform olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, “Kristal Elma, aşkımızın bir meyvesi” dedi.



Bomontiada Monochrome’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Nil Bağcıoğlu, “Bu yılki sloganımız ‘Aşkımızın Meyvesi Kristal Elma’. Dile hızla takılan bir rap şarkımız da var. Teması ‘Aşkımızın meyvesi.’ Kampanyamızın reklam ajanslarının bakış açısını aktaran bir gücü var; hayal kur, umutlan, uykusuz kal, dertlen, kavga et, barış, canın sıkılsın, şarkı yaz, inancını kaybet, güven… Ağla, çok eğlen, onla olama, kapana kısıl, onsuz olama, özgür hisset, kazan diyoruz. Reklamcılığa aşkla bağlıyız. Markaları seviyoruz, ajanslarımızın dinamik, üretken ve kaotik yapısını seviyoruz. Kristal Elma’nın gücü buradan geliyor; para kazanma derdi olmayan bir ödül olmasından, zor, tavizsiz bir ödül olmasından... Herkesi içermeye çalışmayan, seçici bir ödül olmasından” diye konuştu.

SEÇİLEN İŞ ULUSLARARASI YARIŞMALARA GÖNDERİLECEK



Kristal Elma’yı geleceğe taşıma çabasıyla 30. yılda pek çok yenilik yaptıklarını anlatan Nil Bağcıoğlu, “Yarışmanın seçici karakterini bu yıl daha da ileri taşıdık. Her kategoride verilebilecek ödül sayısına kısıt getirdik. Kategori ve her kampanyanın yapabileceği başvuru sayısını azalttık” dedi. Türk yaratıcılığını dünyaya açmak konusunda sorumluluk üstlendiklerini dile getiren Bağcıoğlu, başvurular arasından bir işi seçerek Cannes, Golden Drum, Spikes Asia gibi uluslararası yarışmalara göndereceklerini söyledi.

Nil Bağcıoğlu

EKONOMİNİN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİNE DESTEK VERİYOR



Reklamcılığın ülke ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Nil Bağcıoğlu, “Reklam, ülke ekonomisinin gelişimindeki itici güçlerden biri. Reklamcılığın asli işlevi artı değer yaratmak, üretim tüketim döngüsünü koruyarak ekonominin sağlıklı işleyişine destek vermek. İngiltere’de yapılan Advertising Pays - Deloitte araştırması reklamcılığın ekonomiye ne tür bir katlanan etki yarattığını gözler önüne seriyor. 16 milyar pound’luk reklam yatırımı gayrı safi milli hasılaya 100 milyar pound’luk katkı sağlıyor. Bunu da rekabetçi fiyatlandırmaya yol açarak, medya ve kreatif endüstrilerde değer zinciri oluşturarak, inovasyon ve farklılaştırma sağlayarak, dijital ekonomiye katkı ile pazarların büyümesini sağlayarak, istihdam yaratarak, yaratıcı ürünlerin dış satımı yoluyla gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.



115 KATEGORİDE 126 KRİSTAL ELMA

Ödül törenleri, atölyeler, kreatif oyunlar, müzik, özel dergi ve gazetesiyle dolu dolu geçecek Kristal Elma Festivali, 11-12 Ekim’de Bomontiada’da gerçekleştiriliyor. 115 kategoride, 126 Kristal Elma’nın sahiplerini bulacağı ‘Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nda katılımcılar, ‘Bölge, Tasarım, Uygulamada Mükemmellik, Medya, Açıkhava, Radyo, Basın, Dijital, Film-TV-Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar’ kategorilerinin yanı sıra Büyük Ödüller ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü, Turkuvaz Dergi Özel Ödülü, Arvak Özel Ödülü, Prof. Dr. Nazan Erkmen İllüstrasyon Özel Ödülü için yarışıyor.

KRİSTAL ELMA FESTİVAL PROGRAMI





11 Ekim Perşembe



09:00 - 09:30 Açılış Medya Toplantısı @ Monochrome



10:00 - 14:00 Contagious.Live/Istanbul @ 4. Kat



12:00 - 14:00 CMO Kapalı Öğle Yemeği @ Kilimanjaro



15:30 - 17:30 E-Spor Etkinliği @ 4. Kat



15:00 - 16:00 No Revision Day Quiz Show @ Populist



16:30 - 16:50 Özel Çocuklardan Oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu @ Avlu



17:00 - 18:00 Designers' Challenge @ Populist



17:00 - 18:30 DJ Set



18:30 - 22:30 Ödül Töreni @ Babylon (30 Yılda Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamveren Özel Ödülleri, Bölge, Tasarım, Uygulamada Mükemmellik, Medya, Açık Hava, Radyo, Basın)





12 Ekim Cuma



10:00 - 14:00 Genç Kristal @ Babylon



10:00 - 14:00 Workshop - Product + Service Design Innovation, R/GA @ ATÖLYE



10:00 - 11:00 Workshop - Dünyada Ödül Kazandıran Trendler Bigumigu @ 4. Kat



11:00 - 13:00 Workshop - İleri Fotoğrafçılık @ Leica Academy



12:00 - 13:00 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Sonuçları @ 4. Kat



13:00 - 15:30 Workshop - Mobil Fotoğrafçılık @ Leica Academy



14:00 - 15:00 Yaratıcılığın Yeni Kodları Rapor Sunumu @ 4. Kat



18:00 - 22:00 Ödül Töreni @ Babylon (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü, Dijital, Film-TV-Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar)



22:00 - 24:00 Kapanış