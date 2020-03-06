4 sterline alınan Van Gogh tablosu 15 milyon euro'ya satışa çıkarıldı

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un 1885 yılında tamamladığı, çiftlik evi ile bir çiftçi kadını tasvir ettiği yağlı boya tablosu 1960'lı yıllarda bir İngiliz tüccar tarafından 4 sterline satın alınmıştı. Van Gogh’un doğduğu eyalet olan Noord Brabant'ta çizdiği resim, şimdi Maastrich'teki TEFAF Sanat Fuarı'nda 15 milyon euroya satışa çıkarıldı.



İlk kez 1960'lı yıllarda İngiltere'deki bir ev müzayedesinde ortaya çıkan ve bir İngiliz tüccarın kime ait olduğunu bilmeyerek 4 sterline aldığı tablo, tüccarın, dükkanının vitrininde sergileniyordu. Birkaç ay sonra resmi 45 sterline satın alan bir İtalyan gazeteci, eserin Van Gogh tarzını çağrıştırdığını düşünerek, onu bir küratöre gösterdi. Resmin gerçek bir Van Gogh eseri olduğunun ortaya çıkması üzerine, tablo Amerikalı sanat koleksiyoncularına satıldı.



Vincent van Gogh'un otoportresi.

1985 yılında 264 bin sterline el değiştiren ve yıllar geçtikçe daha da değerlenen Van Gogh tablosu, 2001 yılında 1,7 milyon dolara el satıldı.



Resim, şimdi Hollanda'nın Maastricht kentindeki TEFAF Sanat Fuarı'nda, 15 milyon euro bedelle satışa sunulacak. Resmin yer aldığı sergi, özel davetliler için perşembe ve cuma günleri düzenlenecek.



Vincent van Gogh'un Ayçiçekleri adlı eseri.

7-14 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan sanat fuarında Van Gogh’un bu resminin yanı sıra 1886'da Paris yakınlarındaki Boulogne parkında yürüyen insanları konu alan bir başka çalışması da satışa sunulacak.