Türkiye'nin ilk komedi festivali olan ve 2015'ten beri aralıksız düzenlenen Ankara Uluslararası Komedi Festivali programı açıklandı. Sanat yönetmenliğini mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu'nun yaptığı, yapımcılığını ise Gezgin Kültür Sanat'ın üstlendiği festivalin beşincisi 1-17 Kasım'da düzenlenecek.

AÇILIŞ CEM YILMAZ İLE



Gösteriler, tiyatrolar, stand-up gösterileri, konserler, tiyatro etkinlikleri ve amatör komedyenler için düzenlenen etkinliklerin izleyiciyle buluşacağı festivalin açılışı Cem Yılmaz'ın Diamond Elit Platinum Plus gösterisiyle yapılacak.



Alternatifli bir programa sahip olan festivalde, Ferhan Şensoy, Alpay Erdem, Mahşer-i Cümbüş, Vedat Özdemiroğlu, Yıldıray Şahinler, Zafer Algöz, Hayrettin, Can Yılmaz ve Erkan Can, Ankara seyircisinin karşısında olacak.



Festival etkinlikleri Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi, Congresium, Tatbikat Sahne, 4 Mevsim Tiyatro Salonu, GAGA Manjero, Route Sahne, IF Sokak'ta gerçekleştirilecek.