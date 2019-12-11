5. İstanbul Tasarım Bienali'nin teması belirlendi

Salon İKSV'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova ve 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Mariana Pestana'nın yanı sıra basın mensupları, akademisyenler ve tasarım ve ilgili alanlardan profesyoneller katıldı.



Toplantıda konuşan Ova, İstanbul Tasarım Bienali'nin diyalogların ve alternatif ağların kurulması için zemin yarattığını belirterek, "İş birlikleri ve aracılıklarıyla bağlantılar yaratıyor. Tasarım endüstrisine dolaylı yoldan katkıda bulunan bienal projeleri aynı zamanda tasarım söylemlerinin ilerlemesiyle ilgili fikirleri uygulamaya dönüştürmek için katalizör görevi görüyor." dedi.



Tasarım Bienalini düzenlemekteki amaçlarının tasarım alanında farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Ova, "Seyircilerimize, profesyonel dünyaya ve akademiye günümüzün dünyasının yeni koşullarını tartışabileceğimiz yeni bir platform yaratmayı hedefliyoruz." diye konuşuyoruz.



Ova, İstanbul Tasarım Bienali'nin tasarım etkinliklerinin doğasına aykırı bir meydan okuyuşa sahip olduğunu aktararak, bu alanda ezber bozan fikirlerle izleyiciye yeni deneyimler sağlamayı hedeflediğini söyledi.

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin temasını açıklayan küratör Pestana ise bu yıl odaklandıkları kavramın empati olduğunu hatırlatarak, "Bienal empati sözcüğüne dönerken tasarım için hislerle, tesirlerle ve ilişkilerle ilgilenen yeni bir rol hayal etmek istiyor. İnsan sonrası felsefi bakışının etkin olduğu günümüz koşullarını ve güncel teknolojik ufku dikkate aldığımızda, bu yaklaşımlar yepyeni bir potansiyel kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Pestana, empati temasıyla gerçekleşecek 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin kapsamını, bir bakış açısından, bir boyuttan ve bir bedenden fazlası için yapılan tasarımlar olarak açıkladı.



"MUTFAK" BÖLÜMÜ İLHAMINI SOFRADAN ALIYOR



Bienal'in, "Mutfak" ve "Gözlemevi" başlığı altında sergilerin yer alacağı iki ayrı mekana yayılacağını dile getiren Pestana, şu bilgileri verdi:



"Bir mutfakta toplumsal, ekonomik ve kentsel dinamikler gözlemlenebilir. Mutfakta dil, hem tatmak hem de sohbet etmek için kullanılır. Bu programda mutfak hem gerçek hem de mecazi anlamıyla kullanılacak. Program ilhamını, üzerine yemek konulan bir yaygı ya da masa anlamına gelse de daha çok bir tür birliktelik halini çağrıştıran 'sofra' sözcüğünün kültürel öneminden alıyor. Gözlemevi bölümü ise ana sergiye ev sahipliği yapmanın yanı sıra günümüz dünyasının empati pratiklerinin izleneceği, kaydedileceği ve icra edileceği bir platform oluşturacak. Mekan, birden fazla bakış açısı, birden fazla boyut ve birden fazla beden için onlardan hareket ederek ve onlarla birlikte yapılan tasarımı yansıtan araçlar, cihazlar, enstalasyonlar ve başka objeler içerecek."



26 Eylül- 8 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. İstanbul Tasarım Bienali'nde Billie Muraben asistan küratör ve editör yardımcısı, Sumitra Upham da programlar küratörü olarak görev alacak.



Bienalin sergi tasarımını İstanbul merkezli kolektif Future Anecdotes üstlenirken, grafik tasarım Porto merkezli Studio Maria Joao Macedo imzasını taşıyacak.