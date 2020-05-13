5. yüzyıldan kalma Mor Kuryakus'ta  ilk etap sona erdi

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Mor Kuryakus Manastırı'nda üç aşamalı olarak planlanan restorasyon çalışmalarının ilk etabı sona erdi.



Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilen manastırın 3 etap halinde restore edilmesi planlanıyor.



Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira harcanan restorasyonun ilk etabında manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi.



Bayramdan sonra başlayacak restorasyon çalışmalarının ikinci etabında ise çevre duvarı yapılacak, kilise ve orta avlu eski haline dönüştürülecek.

