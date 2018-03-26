'54. Kütüphane Haftası' başladı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla "Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler" sloganıyla gerçekleştirilen 54. Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılış programı, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapıldı.



Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin 1934 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirterek, "İstanbul Üniversitesi kütüphanelerinde nadir eserler gibi birçok değer yer almaktadır. Bizler bu değerlerin farkında olarak gerekli ehemmiyeti gösteriyor ve eskimeyen tek teknoloji olan kitabı günümüzün bilgi teknolojileri ile buluşturup kaliteli şartlarda hizmete sunmaya gayret ediyoruz" dedi.



"KÜTÜPHANEDE YENİ KONSEPTLER GELİŞTİRİLİYOR"



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kütüphanecilik hizmetlerinin her geçen gün geliştiğini anlattı.



Artık bazı devlet kütüphanelerinin 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Yılmaz, "Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmete açık. Ben diyorum ki 'Beyazıt Devlet Kütüphanesi ne zaman saat 00.00'da dolarsa hemen karşısındaki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi 24 saat hizmet sunmaya hazırdır.' Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul'da yaklaşık 40 kütüphane var, bunları 8'i haftanın 7 günü 08.00-22.30 mesaisi yapıyor, yaklaşık 20'si de 6 gün saat 08.00-19.00 mesai yapıyor." ifadelerini kullandı.



Kütüphanelerin sadece araştırma yapan mekanlar olmaktan çıkarıldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Kütüphanelerde ders de çalışılacak, sohbet de edilecek, çay da içilecek, her türlü etkinlik yapılacak. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul başta olmak üzere zamanın ruhuna uygun yeni konseptler geliştirmeye çalışıyor. Artık, kütüphanelerimiz mimarisinden iç dokusuna, donanımından cep sinema salonlarına varıncaya kadar ayrıntılı bir şekilde planlanıyor. Yeni çocuk kütüphaneleri, özel çocuk kütüphaneleri geliştirmeye çalışıyoruz. Selimiye Camisi avlusunda bir Selimiye Çocuk Kütüphanemiz var. Dijital kitap da yaklaşık 100 kütüphanemizde binlerce kitaba dijital ortamda ulaşmak mümkün hale geldi."



Programda yılın okurları olarak çocuk, genç ve yetişkin kategorisinde bir yıl boyunca en çok kitap okuyan kitapseverlere ödül verildi, ayrıca Dr. Nevzat Kaya'ya onur plaketi takdim edildi.