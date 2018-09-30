Açılışı dün akşam yapılan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı ve Onur ödülleri sahiplerini buldu.

‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ yönetmen Ferzan Özpetek’e Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi tarafından verildi. Özpetek, bir gecede üç ödül almış gibi hissettiğini ifade ederek, “Benim için çift ödül oldu, çünkü bu akşam Farhadi ile tanıştım. Benim için çok önemli bir yönetmen. Festivale 21 yıl önce Hamam filmi ile katılmıştım. O zaman sadece Türk filmleri vardı. İlk katıldığım festivaldi. O yıl en iyi yönetmen ve film ödülünü almıştım. Kariyerim burada başladı yani. 2’nci Altın Portakalım oldu, 21 yıl sonra” şeklinde konuştu.

VINCENT CASSEL'A ONUR ÖDÜLÜ



55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde onur ödülleri sahiplerini buldu. İlk Onur ödülü Vincent Cassel’e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından verildi.



ÖMER VARGI'YA DA ÖDÜL

Ünlü Yönetmen Bela Tarr’a Onur Ödülü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından takdim edildi. Yönetmen Ömer Vargı’ya Onur Ödülü hem festivalin jüri üyesi hem de oyuncu Tuba Ünsal tarafından verildi.

Festivalin açılış filmi ise Everbody Knows olarak izlenime sunuldu.