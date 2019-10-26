7. Boğaziçi Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Sinema dünyasından pek çok ismin yer aldığı etkinlikte konuşan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, bir hafta boyunca sinemaseverlerin festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Tüm etkinliklerimiz çok verimli geçti. Bizim istediğimiz de buydu. Bunu yapabildiğimiz ve İstanbul'un kültür sanat hayatına böyle bir hafta kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu anlamda tüm jürilerimize, jüri başkanımıza ve onur konuğumuz Kim Ki Duk'a festivale renk kattıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.



"BU FESTİVAL HEPİMİZİN"



Şanlıer, festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'ın da bu yıl çok verimli geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Bu yıl ilk kez festivale First Cut Lab adlı platformu ekledik. Bu platformla birlikte endüstri köşemiz çok verimli hale geldi ve festivalimiz Türk sinemasına çok değerli katkılar sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sinemacılarla sektörü buluşturduk. Festival ekibim de gece gündüz çalıştılar, onlara ve tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu festival hepimizin, biz sizlerle birlikte varız."



"İLGİ HER YIL ARTIYOR"



Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da festivale her yıl ilginin arttığına dikkati çekerek, "İzleyiciler açısından oldukça iyiydi. Salonlarımız doldu ve biletlerimiz tükendi. Birçok konuğumuz oldu. Önemli filmler gösterdik ve Film Lab bölümünde önemli projeler geliştirildi. Bizim için biraz yorucu ama iyi bir festival oldu. Gelecek yıllarda festivali daha da çekici hale getirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Festivalin onur konuğu Güney Koreli yönetmen, senarist ve yapımcı Kim Ki Duk da gecede Ogün Şanlıer'in elinden Onur Ödülü'nü alarak, şunları kaydetti: "Öncelikle bu değerli festivalden davet aldığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Tüm bu süreç kapsamında benim filmlerimi izleyen ve seven seyircilere çok teşekkür ederim. Özellikle dün gerçekleşen masterclass etkinliği benim için çok mutlu geçti. Bu ödül için de ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra da yeni filmler yapmak için çok daha azimli şekilde çalışacağım. Bu güzel festivalden dolayı hepinizi tebrik ederim."



100 BİN LİRALIK ÖDÜL AİDİYET'E



Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un jüri başkanlığını üstlendiği fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, oyuncu Cemre Ebüzziya, yazar Mustafa Çiftci ve oyuncu Nalan Kuruçim'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, yarışma filmlerini değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda Burak Çevik'in yönettiği Aidiyet en iyi film seçilerek, 100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazandı. Film ayrıca En İyi Senaryo Ödülü'nün de sahibi oldu.



Gecede Bağlılık- Aslı filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü Semih Kaplanoğlu, Uzun Zaman Önce adlı filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihan Dengiz Okutucu, Nuh Tepesi'nde canlandırdığı karakterle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Ali Atay aldı.

En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne Dilsiz filmiyle Andreas Sinano değer görülürken Kovan adlı yapımla En İyi Kurgu ödülünün sahibi Erkan Erdem oldu. Erdem, ödülünü Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'ın elinden aldı.



FİYAB YAPIMCI ÖDÜLÜ KAPAN'A



Zor koşullarda film yapma becerisi gösteren, bütçesinden çekimine filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla festival kapsamında Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından verilen FİYAB Yapımcı Ödülü'nü ise prömiyerini yine festivalde gerçekleştirdiği Kapan filmi ile Seyid Çolak aldı.



BÜYÜK ÖDÜL HOMEWARD'A



Bu yıl "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"ndaki yapımları Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza'nın jüri başkanlığında, yönetmen Bassam Ali Jarbawi, Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhou, oyuncu Melisa Sözen ve yönetmen Milko Laza-rov'dan oluşan jüri değerlendirdi. Jüri, 50 bin lira değerindeki En İyi Uzun Metraj Film ödülünü, Kırım Tatarı yönetmen Nariman Aliyev'in Homeward filmine verirken Criminal Man filmiyle Gürcü yönetmen Dmitry Mamuliya'yı En İyi Yönetmen ödülüne layık gördü.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ AGA'SA HOUSE'A



En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Aga's House filmindeki rolleriyle Adriana Matoshi, Rozafa Celaj, Shengyl Ismaili ve Melihate Qena, En İyi Erkek Oyuncu ödülü Homeward ile Akthem Seitablayev'in aldığı yarışmada, Jüri Özel Ödülü de Aga's House filmiyle Kosovalı yönetmen Lendita Zeqiraj'ın oldu.



KISA FİLMLERE DESTEK ÖDÜLLÜRİ



7. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası kısa film yarışmasında ise toplam 70 bin lira değerinde ödüller dağıtıldı. Ulusal kategoride En İyi Kısa Kurmaca Film ödülü Boşluk filmiyle Elif Eda Karagöz'e, En İyi Ulusal Kısa Belgesel ödülü Amca yapımıyla Senem Bay'a verildi. Uluslararası kategoride ise En İyi Kısa Kurmaca Film Ödülüne Nefta Futbol Kulübü filmiyle Yves Piat layık görülürken film ayrıca 25 bin lira değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nün de sahibi oldu. En İyi Uluslararası Kısa Belgesel ödülü ise Uçamayan Süper Kahraman adlı yapımıyla Beatrice Baldacci'a, İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü de Avarya filmiyle Gökalp Gönen'e verildi.



Bosphorus Film Lab'in Pitching kategorisinde verilen TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan'ın açıkladığı TRT Ortak Yapım Ödülü, Selcen Ergün'ün Kar ve Ayı adlı projesine giderken Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü de İlk Taşı En Dertli Olan Atsın projesine verildi. Work in Progress kategorisinde 25 bin lira değerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nün kazananı Mavzer filmiyle Fatih Özcan olurken CGV Mars Film Dağıtım Ödülü ise Hacı Orman'ın Körleşme adlı projesi için takdim edildi.