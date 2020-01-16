77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak

Dünyanın en eski film festivalini düzenleyen Venedik Bienali'nden yapılan açıklamada, Paolo Baratta'nın başkanlığında 10 Ocak'ta toplanan yönetim kurulunun, bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Venedik Film Festivali'nde, jüri başkanlığı için Cate Blanchett'i seçtiği belirtildi.

"AYRICALIK VE MUTLULUK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Blanchett, "Her yıl Venedik Film Festivali'nin seçimlerini merakla bekliyorum ve çok dikkat çekici buluyorum. Venedik, dünyanın en fikir veren festivallerinden biri. Bu yıl, jüri başkanı olmak bir ayrıcalık ve mutluluk" ifadelerini kullandı.



50 yaşındaki oyuncu son olarak Where'd You Go, Bernadette filminde Bernadette Fox'u canlandırdı

"SADECE ÇAĞDAŞ SİNEMANIN SİMGESİ DEĞİL"



Festivalin Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, Blanchett'in sadece son 20 yılda her türlü seyirci tarafından beğenilen çağdaş sinemanın bir simgesi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"REFERANS FİGÜR"



"Kendisinin aynı zamanda sanatsal, insani, çevreden yana tutumu ve de önyargılarla yüzleşmesi gereken erkek egemenliğindeki film endüstrisinde kadınları savunuşu, onu toplumda referans figür haline getiriyor.Bir oyuncu olarak muazzam yeteneği, eşsiz zekası ve sinemaya olan samimi tutkusu, jüri başkanı olmak için ideal niteliklerdir. Onu Venedik'te bu yeni rolüyle görmek büyük zevk olacak."

Cate Blanchett şuanda Stateless dizisinde rol alıyor

BÜYÜK ÖDÜL 12 EYLÜL'DE VERİLECEK



77'nci Venedik Film Festivali, bu yıl 2-12 Eylül'de Venedik'in Lido Yarımadası'nda yapılacak. Büyük ödül Altın Aslan 12 Eylül 2020'de sahibini bulacak.



Festivalde geçen yıl, Altın Aslan'ı, ABD'li yönetmen Todd Phillips'in çektiği Joker filmi kazanmıştı.