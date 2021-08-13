78. Venedik Film Festivali İstanbul'a uğruyor

78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik bölümü Venice VR Expanded ile İstanbul’da 360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim yaşatacak.

13.08.2021 - 12:17

78. Venedik Film Festivali İstanbul'a uğruyor

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78. Venedik Film Festivali bünyesinde sanal gerçeklik (VR) projelerinin yarıştığı Venice VR Expanded Uydu Programı festivalle eş zamanlı olarak 1-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşiyor. Etkinlik Salon İKSV ve Kolektif House’un ev sahipliğinde yapılacak.

Ziyaretçiler 360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim içerisinde, hikaye anlatımının yeni olanaklarını keşfetme imkan bulacak.

Etkinliğin biletleri festival içeriğine bir saatlik erişim sağlarken katılımcılar projeler içerisinden deneyimlemek istediklerini seçebiliyor. Etkinlikte yer alan projeler orijinal dillerinde ve bir kısmı ise İngilizce altyazılı sunuluyor.

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