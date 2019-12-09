8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nden Meltem Cumbul'a Onur Ödülü

Rol aldığı tiyatro oyunları, müzikaller, sinema eserleri ve dizi filmleri ile kültür sanat dünyasına adını yazdıran Meltem Cumbul, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü. Türk sinemasının ve dünya sinemasının çok önemli yapımlarında aldığı rollerde hafızalarda yer edinen sanatçı, bu yıl 8’incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında verilen ödülden dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi:
“Öncelikle Taksav 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne çok teşekkür ederim. Bu onur ödülü’nü fikri, vicdanı ve irfanı hür, bol okuyan, araştıran, bilime inanan, kendini hep geliştirmeye çalışan, öğrencilerim için alıyorum. Çok teşekkür ederim.”
MELTEM CUMBUL'UN BAŞARI DOLU KARİYERİ
Meltem Cumbul, sinema kariyerinde Berlin, Altın Ayı almış olan film Duvara Karşı ve ona Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nden 'En iyi kadın oyuncu" ödülü kazandıran Gönül Yarası dahil olmak üzere 18 filmde yer aldı. Türk televizyon tarihinde en çok rating almış dizi film Yılan Hikayesi ve 50'nin üzerinde ülkede gösterilen Muhteşem Yüzyıl'ın da arasında bulunan altı dizi film; Smokey Joe's Cafe, Hırçın Kız, Göl Kıyısı dahil müzikal ve tiyatro oyununda oyunculuk; Martin Sherman'a ait Bent ve David Hare'in yazdığı Blu'da yönetmenlik yaptı.
Ulusal ve Uluslararası ödülleri arasında Palm Springs, Queens, Antalya ve Ankara film festivalleri ödülleri sayılabilir. 2014-2017 yılları arasında Oyuncular Sendikası Başkanlığı yaptı. Eric Morris'in kendisiyle yaptığı üç yıllık oyunculuk sistemi çalışmasının sonucunda, mezun olduğu okul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü'nde dokuz yıl sistemi öğretip 2018-2019 öğretim yılında master programına öğrenci olarak devam ediyor.
Filmleri
2015 Yaktın Beni
2014 Kadın Işi Banka Soygunu
2011 Labirent
2011 Tell Me O’Khuda
2008 A Beautiful Life
2008 The Alphabet Killer
2004 Gönül Yarası
2004 Duvara Karşı
2002 Abdülhamit Düşerken
2001 Maruf
2000 Duruşma-Trial
1999 Doğum Yeri Absurdistan
1999 Propaganda
1998 Karışık Pizza
1996 Usta Beni Öldürsene
1995 Böcek
1995 Bay E
1994 Bir Sonbahar Hikayesi
Televizyon
2013-2014 Muhteşem Yüzyıl
2011 Nuri
2008 Aşk Yakar
2003 Gurbet Kadını
2002 Biz Size Aşık Olduk
2002 Beşik Kertmesi
1999 Yılan Hikâyesi
1997 Meltem Cumbul Show
1996 “Kolaysa Sen De Gel”
1995 Sahte Dünyalar
1995–1994 Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak
1994–1993 Aşağı Yukarı
Tiyatro
2013-2016 Göl Kıyısı
2016-2017 The Blue Room
2013-2016 The Bent
2005 The Comedy of Miracles
2004 Hırçın Kız