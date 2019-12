8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nden Meltem Cumbul'a Onur Ödülü

Rol aldığı tiyatro oyunları, müzikaller, sinema eserleri ve dizi filmleri ile kültür sanat dünyasına adını yazdıran Meltem Cumbul, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü. Türk sinemasının ve dünya sinemasının çok önemli yapımlarında aldığı rollerde hafızalarda yer edinen sanatçı, bu yıl 8’incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında verilen ödülden dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi:

“Öncelikle Taksav 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne çok teşekkür ederim. Bu onur ödülü’nü fikri, vicdanı ve irfanı hür, bol okuyan, araştıran, bilime inanan, kendini hep geliştirmeye çalışan, öğrencilerim için alıyorum. Çok teşekkür ederim.”



MELTEM CUMBUL'UN BAŞARI DOLU KARİYERİ



Meltem Cumbul, sinema kariyerinde Berlin, Altın Ayı almış olan film Duvara Karşı ve ona Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nden 'En iyi kadın oyuncu" ödülü kazandıran Gönül Yarası dahil olmak üzere 18 filmde yer aldı. Türk televizyon tarihinde en çok rating almış dizi film Yılan Hikayesi ve 50'nin üzerinde ülkede gösterilen Muhteşem Yüzyıl'ın da arasında bulunan altı dizi film; Smokey Joe's Cafe, Hırçın Kız, Göl Kıyısı dahil müzikal ve tiyatro oyununda oyunculuk; Martin Sherman'a ait Bent ve David Hare'in yazdığı Blu'da yönetmenlik yaptı.

Ulusal ve Uluslararası ödülleri arasında Palm Springs, Queens, Antalya ve Ankara film festivalleri ödülleri sayılabilir. 2014-2017 yılları arasında Oyuncular Sendikası Başkanlığı yaptı. Eric Morris'in kendisiyle yaptığı üç yıllık oyunculuk sistemi çalışmasının sonucunda, mezun olduğu okul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü'nde dokuz yıl sistemi öğretip 2018-2019 öğretim yılında master programına öğrenci olarak devam ediyor.



Filmleri



2015 Yaktın Beni



2014 Kadın Işi Banka Soygunu



2011 Labirent



2011 Tell Me O’Khuda



2008 A Beautiful Life



2008 The Alphabet Killer



2004 Gönül Yarası



2004 Duvara Karşı



2002 Abdülhamit Düşerken



2001 Maruf



2000 Duruşma-Trial



1999 Doğum Yeri Absurdistan



1999 Propaganda



1998 Karışık Pizza



1996 Usta Beni Öldürsene



1995 Böcek



1995 Bay E



1994 Bir Sonbahar Hikayesi

Televizyon



2013-2014 Muhteşem Yüzyıl



2011 Nuri



2008 Aşk Yakar



2003 Gurbet Kadını



2002 Biz Size Aşık Olduk



2002 Beşik Kertmesi



1999 Yılan Hikâyesi



1997 Meltem Cumbul Show



1996 “Kolaysa Sen De Gel”



1995 Sahte Dünyalar



1995–1994 Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak



1994–1993 Aşağı Yukarı





Tiyatro



2013-2016 Göl Kıyısı



2016-2017 The Blue Room



2013-2016 The Bent



2005 The Comedy of Miracles



2004 Hırçın Kız