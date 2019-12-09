8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nden Meltem Cumbul'a Onur Ödülü

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nin Onur Ödülü, Meltem Cumbul’a verildi.

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Rol aldığı tiyatro oyunları, müzikaller, sinema eserleri ve dizi filmleri ile kültür sanat dünyasına adını yazdıran Meltem Cumbul, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü. Türk sinemasının ve dünya sinemasının çok önemli yapımlarında aldığı rollerde hafızalarda yer edinen sanatçı, bu yıl 8’incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında verilen ödülden dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi:

“Öncelikle Taksav 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne çok teşekkür ederim. Bu onur ödülü’nü fikri, vicdanı ve irfanı hür, bol okuyan, araştıran, bilime inanan, kendini hep geliştirmeye çalışan, öğrencilerim için alıyorum. Çok teşekkür ederim.”

MELTEM CUMBUL'UN BAŞARI DOLU KARİYERİ 

Meltem Cumbul, sinema kariyerinde Berlin, Altın Ayı almış olan film Duvara Karşı ve ona Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nden 'En iyi kadın oyuncu" ödülü kazandıran Gönül Yarası dahil olmak üzere 18 filmde yer aldı. Türk televizyon tarihinde en çok rating almış dizi film Yılan Hikayesi ve 50'nin üzerinde ülkede gösterilen Muhteşem Yüzyıl'ın da arasında bulunan altı dizi film; Smokey Joe's Cafe, Hırçın Kız, Göl Kıyısı dahil müzikal ve tiyatro oyununda oyunculuk; Martin Sherman'a ait Bent ve David Hare'in yazdığı Blu'da yönetmenlik yaptı.

Ulusal ve Uluslararası ödülleri arasında Palm Springs, Queens, Antalya ve Ankara film festivalleri ödülleri sayılabilir. 2014-2017 yılları arasında Oyuncular Sendikası Başkanlığı yaptı. Eric Morris'in kendisiyle yaptığı üç yıllık oyunculuk sistemi çalışmasının sonucunda, mezun olduğu okul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü'nde dokuz yıl sistemi öğretip 2018-2019 öğretim yılında master programına öğrenci olarak devam ediyor.

Filmleri

2015 Yaktın Beni

2014 Kadın Işi Banka Soygunu

2011 Labirent

2011 Tell Me O’Khuda

2008 A Beautiful Life

2008 The Alphabet Killer

2004 Gönül Yarası

2004 Duvara Karşı

2002 Abdülhamit Düşerken

2001 Maruf

2000 Duruşma-Trial

1999 Doğum Yeri Absurdistan

1999 Propaganda

1998 Karışık Pizza

1996 Usta Beni Öldürsene

1995 Böcek

1995 Bay E

1994 Bir Sonbahar Hikayesi

Televizyon

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl

2011 Nuri

2008 Aşk Yakar

2003 Gurbet Kadını 

2002 Biz Size Aşık Olduk

2002 Beşik Kertmesi

1999 Yılan Hikâyesi 

1997 Meltem Cumbul Show

1996 “Kolaysa Sen De Gel” 

1995 Sahte Dünyalar 

1995–1994 Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak 

1994–1993 Aşağı Yukarı 


Tiyatro

2013-2016 Göl Kıyısı

2016-2017 The Blue Room

2013-2016 The Bent

2005 The Comedy of Miracles 

2004 Hırçın Kız

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