9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü için yarışan 10 film, yönetmen ve senarist Reis Çelik'in başkanlık edeceği jürinin karşısına çıkacak. Festivalde Emre Kayiş'in dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve FIPRESCI Ödülü alan ilk uzun metrajı Anadolu Leoparı ile Semih Kaplanoğlu'nun dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleşen filmi Bağlılık Hasan yarışacak.



Sinan Sertel'in İçimdeki Kahraman, Selman Nacar'ın dünya prömiyerini 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin New Directors bölümde yapan ilk uzun metrajı İki Şafak Arasında ve Cemil Ağacıkoğlu'nun Kafes filmleri de yarışacak filmler arasında yer alacak.



Ayrıca Erkan Tahhuşoğlu'nun Koridor, Muhammet Çakıral'ın Lacivert Gece, Ferit Karahan'ın Okul Tıraşı, Ahmet Toklu'nun, Pota ve Aydın Orak'ın Sabırsızlık Zamanı isimli filmleri de yarışacak.

2 TÜRKİYE PRÖMİYERİ YAPILACAK



9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden Pota ve Sabırsızlık Zamanı Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken Anadolu LeoparI, Bağlılık Hasan, İçimdeki Kahraman, İki Şafak Arasında, Kafes, Koridor, Lacivert Gece ve Okul Traşı filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

"BU YIL İLK KEZ VERİLECEK"



Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan En İyi İlk Film Ödülü için ise Anadolu Leoparı, İki Şafak Arasında ve Pota yarışacak.



Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden biri 100 bin liralık "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü"nün sahibi olacak.

ÖDÜL MİKTARI NE KADAR?



Yarışmada 20 bin liralık En İyi Yönetmen, 15 bin liralık En İyi Kadın Oyuncu, 15 bin liralık En İyi Erkek Oyuncu, 10 bin liralık En İyi Senaryo, 10 bin liralık En İyi sinematografi ve 10 bin liralık En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılıyor.



Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10 bin liralık En İyi Yapımcı Ödülü de takdim edilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 23-30 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.



İstanbul'un dünyaya açılan modern kapısı