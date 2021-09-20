9. Boğaziçi Film Festivali'nde bu yıl ilk kez En İyi İlk Film Ödülü verilecek

En İyi İlk Film Ödülü, yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez veriliyor.



Geçen yıl pandemi sürecinin olumsuz koşullarına rağmen tüm gösterimlerini sosyal mesafeli olarak fiziki şekilde gerçekleştirilen festivalin, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Kısa FilmYarışması" ve "Bosphorus Film Lab" bölümlerine başvurular, 24 Eylül'e kadar yapılabilecek.



9. Boğaziçi Film Festivali heyecanına 8 gün boyunca ortak olmak ve festivalde gönüllü olarak görev almak isteyenler online olarak başvuru yapabilecek.



Organizasyonun çeşitli alanlarında çalışacak gönüllülerin başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmuş olması, 23-30 Ekim'de İstanbul'da olması ve festival süresince vaktini Boğaziçi Film Festivali'ne ayırmaya gönüllü olması yeterli olacak.

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