9 yaşındaki Mikail'in eserleri İstanbul’da sergilendi: Sırada New York var

Almanya’da yaşayan Türk asıllı 9 yaşındaki ressam Mikail Akar’ın yaptığı tablolar İstanbul’da sergilendi. Minik ressam Akar, bir sonraki sergisini New York’ta açacağını söyledi.

Haberler - İHA 25.02.2022 - 10:00

9 yaşındaki Mikail'in eserleri İstanbul’da sergilendi: Sırada New York var

İlişkili Haberler

Pera Müzesi sergilerinin süresini uzattı

Pera Müzesi sergilerinin süresini uzattı

Almanya’da yaptığı yağlı boya çalışmaları ile tanınan ve ‘Küçük Picasso’ olarak anılan 9 yaşındaki Mikail Akar’ın sergisi ’daki bir otelde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen sergiye Akar’ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

“İSTANBUL’DA BAMBAŞKA BİR SERGİ OLDU”

Almanya’da yaşayan Mikail Akar, İstanbul’da açtığı serginin kendisi için önemli olduğunu anlatarak, “Çok mutluyum İstanbul’da sergimi açacağıma. Bir sonraki sergimiz 13 Nisan’da New York’ta olacak bu sene. İstanbul’da bambaşka bir sergi oldu. Bu kadar kişinin katılacağını bilmiyordum” dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...