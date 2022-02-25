9 yaşındaki Mikail'in eserleri İstanbul’da sergilendi: Sırada New York var

Almanya’da yaptığı yağlı boya çalışmaları ile tanınan ve ‘Küçük Picasso’ olarak anılan 9 yaşındaki Mikail Akar’ın sergisi İstanbul’daki bir otelde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.



Beşiktaş’ta gerçekleştirilen sergiye Akar’ın yakınları ve arkadaşları katıldı.



“İSTANBUL’DA BAMBAŞKA BİR SERGİ OLDU”



Almanya’da yaşayan Mikail Akar, İstanbul’da açtığı serginin kendisi için önemli olduğunu anlatarak, “Çok mutluyum İstanbul’da sergimi açacağıma. Bir sonraki sergimiz 13 Nisan’da New York’ta olacak bu sene. İstanbul’da bambaşka bir sergi oldu. Bu kadar kişinin katılacağını bilmiyordum” dedi.