Avrupa Birliği, Netflix ve Amazon gibi yayın kuruluşlarına en az yüzde 30 yerli içerik bulundurma sınırı getirdi. Avrupa Komisyonu, AB dışında üretilen içerikleri de bol miktarda bünyesinden barındıran yayın kanallarına, Avrupa'da yayınlarına devam edebilmeleri için AB sınırlarında üretilen içeriklere de yer verme zorunluluğu getirdi.



Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen bu değişiklik için son oylamalar aralık ayında yapılacak. Ancak AB yetkililerine göre bu oylama formalite icabı yapılacak, çünkü karar aslında çoktan alındı.

20 AY SÜRE VERİLECEK



Netflix şirketi halihazırda bu sınırda olduğunu söylese de AB, yakın zamanda bu oranları gösterecek olan bir raporu yayınlayacak. Kotanın yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarılma durumu da söz konusu. AB’nin çıkaracağı yeni yasaya göre düzenleme yapması gereken yayın şirketlerine 20 ay süre verilecek.