Acun Ilıcalı duyurdu: Leyla ile Mecnun tam kadro geliyor

Leyla ile Mecnun dizisi, Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformda yeniden izleyiciyle buluşacak. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda dizinin tam kadro olarak çekileceğini ifade etti.

27.05.2021 - 10:39

Acun Ilıcalı duyurdu: Leyla ile Mecnun tam kadro geliyor

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Leyla ile Mecnun dizisi, final yapmasına rağmen Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyordu. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisi son gelen bilgilere göre de dizi 26 Haziran'da sete çıkacak.

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanacak diziyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Ilıcalı, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadelerini kullandı.

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