Adalar'da açık hava sinema günleri başlıyor

Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı’nda 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında filmkoop işbirliği ile gerçekleştirilecek “Açık Havada SinemADA” etkinliğinde film gösterimleri ile birlikte yönetmenlerle söyleşiler de yer alıyor.



Etkinlik kapsamında, aralarında Türkiye’de ilk gösterimini yapacak olan Alman yapımı animasyon filmi Pişiriciler’den Türkiye’de aldığı birçok ödülün yanı sıra 77. Venedik Film Festivali’nde İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği (SNCCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde en iyi film seçilerek Büyük Ödül'ün sahibi olan Azra Deniz Okyay’ın Hayaletler filmine; Hayao Miyazaki’nin anime filmi Küçük Deniz Kızı Ponyo'dan Zeynep Dadak’ın 2020 yapımı Ah Gözel İstanbul'una ve Cannes Altın Palmiye ödüllü Ken Loach'ın Ben Daniel Blake’ine, 12 filmden oluşan bir seçki yer alıyor.



ÇOCUKLAR FİLM ÇEVİRİYOR



Açık Havada SinemADA günleri kapsamında çocuklar için Büyükada’da 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında “Çocuklar Film Çeviriyor” sinema atölyesi düzenlenecek. Üç gün sürecek Stop Motion atölye çalışmaları 9-15 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Her bir atölyeye 15 çocuğun katılabileceği etkinliğe kayıtlar, Büyükada Adalar İBB Ek Hizmet Binası’ndan 27-28 Ağustos tarihlerinde alınacak.



Adalar'da gösterilecek filmler:

Büyükada Atatürk Meydanı



28 Ağustos Cumartesi / 20.30



Kraliçe Lear / Yönetmen: Pelin Esmer



Söyleşi: 19.30, Pelin Esmer



29 Ağustos Pazar / 20.30



Ben Daniel Blake/ Yönetmen: Ken Loach



31 Ağustos Salı / 20.30



Küçük Şeyler/ Yönetmen: Kıvanç Sezer



Söyleşi: 19.30, Kıvanç Sezer



1 Eylül Çarşamba / 20.30



Locman / Yönetmen: Şükrü Alaçam



Söyleşi: 19.30, Şükrü Alaçam



2 Eylül Perşembe/ 20.30



Patrida /Yönetmen: Ayça Damgacı-Tümay Göktepe



Söyleşi: 19.30, Ayça Damgacı, Tümay Göktepe



3 Eylül Cuma/ 20.30



Pişiriciler / Yönetmen Ute von Münchow-Pohl



4 Eylül Cumartesi/ 20.30



Merhaba Güzel Vatanım / Yönetmen: Cengiz Özkarabekir



Söyleşi: 19.30, Cengiz Özkarabekir, Ahmet Ümit



5 Eylül Pazar / 20.30



Kaptan Fantastik /Yönetmen: Matt Ross



Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı



1 Eylül Çarşamba/ 20.30



Yuli / Yönetmen: Icíar Bollaín



2 Eylül Perşembe / 20.30



Küçük Deniz Kızı Ponyo/ Yönetmen: Hayao Miyazaki



3 Eylül Cuma / 20.30



Hayaletler/ Yönetmen: Azra Deniz Okyay



Söyleşi: 19.30, Azra Deniz Okyay



4 Eylül Cumartesi / 20.30



Ah Gözel İstanbul / Yönetmen: Zeynep Dadak



Söyleşi: 19.30, Zeynep Dadak