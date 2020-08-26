Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Saba Sahar, Kabil'de silahlı saldırıya uğradı

Polislik eğitimi alan, Afganistan'ın en tanınmış oyuncularından ve yapımcılarından biri olmasının yanı sıra ilk kadın yönetmeni de olan Saba Sahar, başkent Kabil'de vuruldu. Eşi Emal Zaki’nin ifadesine göre 44 yaşındaki yönetmen, aracındayken silahlı saldırıya uğradı.



KARNINDAN DÖRT KURŞUNLA VURULDU



Silahlı üç kişinin aracına ateş açtığı Sahar, hastanede tedavi altına alınırken, iki korumasının da yaralandığı, ancak şoförünün ve araçtaki bir çocuğun saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Karnında dört kurşun bulunan Sahar’ın 20 saat yoğun bakımda kaldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

TALİBAN'A YÖNELİK ELEŞTİRİLERİYLE TANINIYOR



10 yıldan uzun bir süredir polis olarak çalışan, kısa süre önce cinsiyet meselelerini denetleyen özel polis güçlerinin yardımcılığına atanan Sahar, polislik bilgilerini eleştirmenlerce büyük beğeni alan belgeseller ve filmlerinde kullanmasıyla biliniyor. Sahar, aynı zamanda Taliban'a yönelttiği eleştirilerileriyle ve muhafazakar erkeklerin hakimiyetindeki toplumsal ve siyasi kurumlar üzerinde kurduğu baskılarla tanınıyor.

AF ÖRGÜTÜ'NDEN ÇAĞRI

Uluslararası Af Örgütü, Sahar'a yapılan saldırıyı kınayarak, gazeteciler ile insan hakları çalışanlarının korunması çağrısında bulundu. Örgüt, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İnsan hakları savunucularına, siyasi aktivistlere, gazetecilere ve film aktörlerine yönelik saldırı ve suikastlerdeki artış çok endişe verici. Bu saldırılar ciddi şekilde soruşturulmalı ve failler cezalandırılmalıdır. Yetkililer tehdit altında olanları korumalıdır" diye yazdı.



Saldırının sorumluluğunu şu ana dek hiçbir grup üstlenmedi.



Saba Film Enstitüsü'nün kurucusu olan sanatçı bugüne kadar üç bağımsız filmin de yönetmenliğini üstlendi.



Komiser Amanullah isimli 24 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda oturan Sahar, dizide aynı zamanda başrolü de oynadı. Cesur ve dürüst bir kadın polis karakterini oynayan Sahar, erkeklerin dünyasında terörle mücadele ediyordu.



Yer aldığı yapımlarda Taliban, savaş ağaları veya uyuşturucu baronları gibi kötü adamlara karşı adalet ve dürüstlük için ayakta duran kadın rollerini canlandıran başarılı oyuncu bir tür süper kahraman rolüne sahip.



“HER SABAH EVDEN ÇIKTIĞIMDA ÖLECEĞİMİ BİLİYORUM”

Daha önce İngiliz Guardian gazetesine verdiği bir röportajda "Afgan kadınlarının erkeklerin yaptığı her şeyi yapabileceğini göstermek istiyorum" diyen Sahar şöyle devam etmişti:



"Kızlarını ve eşlerini eve kapatan muhafazakarlara kızlarının ve eşlerinin eğitim almalarının, biraz para kazanmalarının, Afganistan'ın yeniden inşasına yardım etmeleri için onların dışarı çıkmalarına izin vermelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyorum."



Aynı röportajda bu isteklerin bir bedelinin olduğunu da belirten ünlü aktrist şunları söylemişti:



"Ancak örnek olarak yaşamanın bir bedeli vardır. Her sabah evden çıktığımda ölebileceğimi biliyorum, ailemi bir daha asla göremeyebilirim"



Birkaç yıl önce telefon yoluyla ölüm tehditleri aldığını söyleyen Sahar "Sevdiklerime veda etmemi söylediler çünkü yakında ölebilirim" demişti. Sahar aynı röportajda artık tabancası ve silahlı koruması olmadan evden asla çıkmadığını da dile getirmişti.