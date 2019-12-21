Ahmet Gülhan diziyle ekrana dönüyor

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlere hayat veren 80 yaşındaki oyuncu Ahmet Gülhan, gelecek yaz yeni bir projeyle ekrana dönüyor. Gülhan, yeni projesini açıklarken, "Dört senedir uğraşıyoruz. Fakat beraber yola çıktığımız Cankat Ergin, Sev Kardeşim'in yönetmeni, vefat etti. O biraz sarstı bizi ama seneye yapacağım. Adı, Kekova Mavi Tur. Tatile çıkamayanların ekran başından ayrılmayacağı bir format. 20 bölüm" ifadesini kullandı.

"120 OYUNCULU DİZİ"

Gülhan, yeni dizisiyle ilgili şunları anlattı:

"Köyün içerisindeki hesaplaşmalar var. Çatışmalar, çekememezlikler, kıskançlıklar, aşk, başarı var. Denizaltı kullanacağım. Bir drone, bir jimmy jib, bir sualtı kamerası, bir tane takip kamerası ve bir tane de esas teknedeki kamera var. 60 kişi hesabım. Çift tekne, biri takip, diğeri tur teknesi. Her hafta 6 konuk. Yolcu her hafta değişiyor. Aşağı yukarı 6 kere 20, toplam 120 oyuncu kullanacağım. Bunların içinde ünlüler de var. Hafta bittikten sonra bir güle güle partisi. Şarkıcısı bile belli. Ama 70 dakikadan fazla olmaz, anlaşabilirsem."



Gülhan, "Kekova bir cennet, olağanüstü bir yer. O manzara bile yeter. 5 tane koy var. Programda denizaltı var. Birtakım aşklar, banka soyguncuları var. Kaçmış ve oraya sığınmışlar, silahlar çekiliyor, Yunanistan'a kaçacaklar. Marketçinin kızı kaptana aşık, kaptan teknenin sahibinin kızıyla beraber. Muhtarın oğlu marketçinin kızına aşık. Ben de kaptanın babasıyım. Kısa bir şey ama elim üzerinde olsun diye" şeklinde konuştu.