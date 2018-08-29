DC'nin merakla beklenen Joker filmiyle ilgili yeni detaylar belli oldu. Joaquin Phoenix'in ikonik karakter Joker'e hayat vereceği filmin çekimleri yaklaştıkça oyun kadrosu da netlik kazanmaya başladı.
Son olarak Alec Baldwin'in Batman’in babası Thomas Wayne'i canlandıracağı açıklandı. 80’li yıllarda geçeceği açıklanan filmde Batman’in babası Thomas Wayne izleyicinin karşına çıkacak ve hikâye Batman’e bağlanacak.
"Toplum tarafından hiçe sayılmış bir insanın cesur karakter çalışması olmanın yanı sıra, aynı zamanda uyarı niteliği taşıyan bir hikaye" olarak ele alınacağı açıklanan filmin ismi ise henüz bilinmiyor.
Alec Baldwin Batman'in babasını canlandıracak (Joker)
Sanat
Alec Baldwin merakla beklenen Joker filminin kadrosuna katıldı. 60 yaşındaki oyuncu Batman'in babasını canlandıracak.
DC'nin merakla beklenen Joker filmiyle ilgili yeni detaylar belli oldu. Joaquin Phoenix'in ikonik karakter Joker'e hayat vereceği filmin çekimleri yaklaştıkça oyun kadrosu da netlik kazanmaya başladı.