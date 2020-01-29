Ali Sunal: Kemal Sunal belgeseli hazır

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, bir dernek gecesinde sorulan Kemal Sunal belgeseliyle ilgili soruları yanıtladı. Sunal, "Kemal Sunal belgeseli hazır, babamın hayatı film olmayı hak ediyor" dedi.



Sunal, konuyla ilgili şunları söyledi: Babamın belgesini yaptık ve hayata geçirmek için çeşitli sponsorlar ve kanallarla zamanında görüştük. Şimdi biraz zamana bıraktık işi çünkü hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek bir eser. Kemal Sunal ile Son Gülen Adam ile ilgili izlenebilecek son şey diye düşünüyorum. Hayatı en çok merak edilen gizemli bir kahramanımız o bizim. Onu anlatan bir belgesel yaptık.



"BUNU HAK EDEN BİR SANATÇIMIZ"



Sunal film soruları üzerine "Herkesi memnun edecek, mutlu edecek gerçekten o tarihe ışık tutacak hoş bir eser ortaya çıkarsa tabiki filmi yapılabilir. Kemal Sunal da bunu çok hak eden bir sanatçımız" dedi.

