Yeni sezonun başrolünde Anthony Mackie’nin yer alacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 2. sezonda Mackie, ilk sezonda Joel Kinnaman’ın canlandırdığı Takeshi Kovacs karakterine hayat vermeye hazırlanırken kadroya yeni eklenen Renee Elise Goldsberry, Quellcrist Falconer rolünde izleyici karşısına çıkacak.
Luke Cage'den hatırladığımız Simone Missick dizinin yeni sezonunda, üstün becerilere sahip bir kelle avcısı olan Trepp rolünde seyirci karşısında olacak.
Altered Carbon'un 2. sezon prodüksiyonu devam ediyor. Yeni sezon, 8 bölüm halinde Netflix platformunda izleyici karşısına çıkacak.
Altered Carbon 2. sezon oyuncu kadrosu şekilleniyor
Sanat
Netflix’in bilim kurgu dizisi Altered Carbon'un 2. sezon kadrosunda detaylar gelmeye devam ediyor.
Yeni sezonun başrolünde Anthony Mackie’nin yer alacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 2. sezonda Mackie, ilk sezonda Joel Kinnaman’ın canlandırdığı Takeshi Kovacs karakterine hayat vermeye hazırlanırken kadroya yeni eklenen Renee Elise Goldsberry, Quellcrist Falconer rolünde izleyici karşısına çıkacak.