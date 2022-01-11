Altın Kızlar'ın yıldızı Betty White'ın ölüm nedeni belli oldu

80'li yıllarda Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Altın Kızlar dizisinde hayat verdiği Rose karakteriyle tanınan Betty White’ın ölüm nedeni belli oldu. Aralık 2021’in sonunda, 100'üncü doğum gününe 17 gün kala hayata veda eden White’ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü sanılıyordu. Ancak ünlü oyuncu ve komedyenin ölüm belgesinde “serebrovasküler hastalık” yazdığı öğrenildi. Serebrovasküler hastalık, beyni besleyen damarların tıkanması veya kanaması ile ortaya çıkan, hasar gören beyin bölgesi ile ilgili belirtiler veren bir hastalık grubu olarak tanımlanıyor.

White’ın ölümünden altı gün önce inme (felç) geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.



Betty White, Altın Kızlar'da Rose (yeşil elbiseli) karakterini canlandırıyordu.

White'ın ölüm haberini, menajeri ve yakın arkadaşı Jeff Withas "Betty neredeyse 100 yaşına girecek olsa da ben o sonsuza kadar yaşayacak sanıyordum" sözleriyle duyurmuştu.



ABD Başkanı Joe Biden da White'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak oyuncuyu "bir kültür ikonu" diye nitelendirmişti.



White'ın ölüm haberinin ardından hayranları, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızına çiçekler ve mumlar koyarak sanatçıyı anmıştı.



17 Ocak 1922’de Illinois’te doğan Betty White, televizyon kariyeri öncesi manken olarak tanınıyordu.