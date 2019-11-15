Altın Küre’nin 2020 elçileri Pierce Brosnan’ın iki oğlu

Ünlü aktör Pierce Brosnan’ın oğulları Dylan (22) ve Paris (18), 2020 Altın Küre (Golden Globe) elçileri olarak seçildi.



Dylan ve Paris Brosnan’ın, 5 Ocak 2020’de düzenlenecek olan 77. Altın Küre Ödülleri’nin elçileri olarak açıklanmasıyla birlikte ilk kez bu pozisyona iki kardeş getirilmiş oldu.



Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) Başkanı Meher Tatna, dün West Hollywood’daki Catch adlı mekanda düzenlenen törende yılın elçilerini duyurdu.

HFPA, her yıl Hollywood’un en saygın oyuncu, yönetmen ya da yapımcılarından birinin çocuğunu, seçecekleri bir yardım kuruluşu için yardım toplamaya ve farkındalık yaratmaya yardım etmesi için belirliyor.



Dylan ve Paris Kardeşler, gecelek yıl yapılacak Altın Küre töreninde ödül sunmak üzere sahneye çıkacak isimlere sahnede ve sahne arkasında da eşlik edecek.