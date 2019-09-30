Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında bu yıl 56’ncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ilçeleri gezmeye başlayan film tırı Bizim Köyün Şarkısı filmi ile Kumluca Cumhuriyet Meydanı’nda izleyiciyle buluştu. Bir şarkı yarışmasına katılma hayali kuran Çınar, kız kardeşi Zeynep ve arkadaşlarının macerasını anlatan film Kumlucalı çocukların beğenisini topladı.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklarıyla birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşayan aileler memnuniyetlerini dile getirirken, çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ettiler.



GÖSTERİMLERE İLGİ YOĞUN

Altın Portakal Film Tırı, Kumluca’nın ardından hafta sonu da İbradı ve Alanya’daydı. İbradı Nefise Yılmaz İpek İlköğretim Okulu Bahçesinde Bizim İçin Şampiyon ve çocuklar için Can Dostlar filminin gösterimi yapıldı.

Altın Portakal Film Tırı Alanya’da da iki sinema filmini sanatseverlerle buluşturdu. Altın Portakal Tırı 29 Eylül Pazar günü Mahmutlar Cumartesi Pazarı’nda Organize işler Sazan Sarmalı filmini sinemaseverlerle buluşturdu. Gösterimlere ilgi yoğun oldu.

Altın Portakal Film Tırı ile Antalya’nın 19 ilçesinde 27 Eylül-18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerde pek çok film sanatseverlerle buluşturulacak.