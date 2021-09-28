Altın Portakal'da film gösterimleri açık havada yapılacak (Altın Portakal biletleri ne zaman satışa çıkacak?)

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından 1964 yılından bu yana gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali, bu yıl corona virüs tedbirleri kapsamında açık hava sinemalarında gerçekleşecek.

Sinema dünyasını Antalya'da buluşturacak olan festivalde, 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ TARİHLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyici ile buluşacak.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?



Festival biletleri, 28 Eylül'den itibaren biletix.com üzerinden temin edilebilecek. Biletler, 30 Eylül Perşembe gününden itibaren Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden de satışa sunulacak.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ BİLET ÜCRETLERİ



Festivalin bilet ücretleri; indirimli 3 TL, tam 5 TL olacak.

KISA METRAJ VE BELGESEL FİLM GÖSTERİMLERİ ÜCRETSİZ



Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sineması'nda gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ücretsiz olacak.

AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMLERİ SAATLERİ

Açık hava sinemalarında film gösterimleri, her akşam 19.15 ve 21.45'te gerçekleşecek.

FİLMLERİN GÖSTERİME GİRECEĞİ AÇIK HAVA SİNEMALARI



Ulusal Uzun Metraj Film yarışması filmleri, Yıldızların Altında 1 (Cam Piramit Yanı), Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri, Yıldızların Altında 2 (Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası) ve Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri ise Yıldızların Altında 3 (AKM, Amfi Tiyatro) açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

ÇİFT DOZ AŞI ZORUNLULUĞU VAR



Gösterimlere girebilmek için iki doz aşı yaptırmış olmak ya da Covid-19'u geçirdikten sonra bilimsel olarak kabul edilen bağışıklık dönemi içinde olmak gerekiyor.

UZUN METRAJ KATEGORİSİNDE 10 FİLM YARIŞACAK



Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan seçici kurulun, gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film yarışması'na seçildi.



Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı', Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan', Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz', Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun 'Birlikte Öleceğiz', Ali Tansu Turhan'ın 'Diyalog', Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında', Cemil Ağacıkoğlu'nun 'Kafes', Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Kerr', Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' adlı filmleri, bu yıl 'Altın Portakal Ödülleri' için yarışacak.



Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 'Birlikte Öleceğiz', 'Diyalog', 'Kafes' ve 'Zuhal'in aynı zamanda dünya ilk gösterimleri, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak.



BEHLÜL DAL EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ KATEGORİSİ



Festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise 'Anadolu Leoparı', 'Bembeyaz', 'Diyalog', 'İki Şafak Arasında' ve 'Zuhal' yarışacak.



KISA METRAJ VE BELGESEL FİLM KATEGORİSİ



Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere, Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul karar verdi.



Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 151 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak.



Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde, Mazlum Demir'in 'Agna', Burcu Uğuz'un 'Aile Tablosu', Muhammed Seyyid Yıldız'ın 'Ajotin', Yasemin Demirci'nin 'Gece Kuşağı', Aziz Alaca'nın 'Göl Kenarı', Ali Tansu Turhan'ın 'İkinci Gece', Okan Avcı'nın 'Kaya', Volkan Güney Eker'in 'Larva', Musab Tekin'in 'Rewşen', Elif Refiğ'in 'Siz Biraz Uzak Kaldınız', Adar Baran Değer'in 'Soğuk' ve Can Merdan Doğan'ın 'Stiletto: Pembe Bir Aile Trajedisi' adlı kısa filmleri gösterilecek.



ULUSAL BELGESEL FİLM KATEGORİSİ



İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 49 başvuru arasından 9 film seçildi.



Yarışmanın finalistleri Didem Şahin'ın 'Acı ve Tatlı', Ebru Şeremetli'nin 'An Kalır', Aslı Akdağ'ın 'Bekleyiş', Ersen Çıra'nın 'EDE' Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm', Volkan Üce'nin 'Her Şey Dahil', Ümran Safter'in 'Kapıyı Açık Bırak', Mehmet Emre Battal'ın 'Muhtaç', Tayfun Belet'in 'Unkapanı: Bitmeyen Masal' ve Esra Yıldız'ın 'Vatansız' adlı belgeselleri oldu.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper başkanlık edecek.

Diğer jüri üyeleri ise görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen olacak.