Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Safranbolu Belediyesi, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde görev alacak jüri üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklanan jüri üyeleri şu şekilde:

Belgesel yarışması ön jüri: Jüri başkanı akademisyen-yönetmen Mehmet Köprü, jüri üyeleri akademisyen Hasan Hüseyin Toydemir, yönetmen Leyla Nevruzi, yönetmen Selin Aktaş, yönetmen Tufan Şimşekcan, akademisyen-yönetmen Özge Deniz Özker.

Belgesel yarışması serbest kategori: Jüri başkanı yönetmen Kurtuluş Özgen, jüri üyeleri ressam Su Yücel ve akademisyen-yönetmen Hasan Basri Özdemir.

Belgesel yarışması amatör kategori: Jüri başkanı akademisyen Vedat Çakır, jüri üyeleri yönetmen Meliha Elif Demoğlu, görüntü yönetmeni-sinema arşivcisi Hayri Çölaşan.



Belgesel film yapım destek yarışması: Jüri başkanı akademisyen Hasan Akbulut, jüri üyeleri akademisyen Bedirhan Karakulluk, yönetmen Süleyman Civliz ve araştırmacı-yazar-tarihçi Aytekin Aytekin.



Fotoğraf yarışması: Jüri başkanı akademisyen-fotoğraf sanatçısı Ata Yakup Kaptan, jüri üyeleri fotoğraf ve videograf sanatçısı Hasan İlkay Özduman, foto muhabiri İsa Terli ve fotoğrafçı-fotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz."